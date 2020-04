Rubriche : adolescenti al tempo del coronavirus



“È come se avessi perso la primavera più bella…”

lunedì, 20 aprile 2020, 14:20

di matilde lippi

Di Matilde Lippi liceo scientifico Marconi

In questi giorni mi sono soffermata spesso a pensare al periodo che stiamo vivendo... se qualcuno mi avesse mai detto che saremo stati in casa per mesi non ci avrei mai creduto.. e invece eccoci qua. È strano pensare come tutto il mondo si sia fermato da un momento all’altro. Mi ritrovo a riflettere sul fatto che stiamo vivendo quotidianamente “immagini da libro di storia”... come ad esempio le immagini del papa da solo in mezzo a piazza San Pietro sotto la pioggia, o le immagini di Roma, Times Square e altri luoghi famosi deserti. A volte non mi rendo veramente conto di cosa stiamo vivendo, penso che me ne renderò conto meglio quando tutto ciò sarà finito.

In un certo senso quest’anno potrebbe essere visto come un anno perso, un anno di opportunità, un anno di esperienze, un anno di abbracci, un anno che non tornerà mai indietro. Questa situazione mi ha tolto anche la possibilità di andare a New York e fare un’esperienza meravigliosa, probabilmente una delle più belle della mia vita. Pensavo anche che mi sono persa l’inizio della primavera, le passeggiate che durano fino a sera tardi aspettando il tramonto sul mare.. ci saranno molte altre primavere ma questa non tornerà mai, è come se avessi perso la primavera più bella.

Ma questa quarantena mi ha anche insegnato a guardare le cose con una luce diversa... prima ad esempio consideravo banale andare a fare una passeggiata, uscire con gli amici, oppure fare una bella foto ad un tramonto... ora invece tutte queste cose sono tutt’altro che banali, tutto ciò adesso appare ai miei occhi come qualcosa di stupendo. Tutti questi giorni “da sola con me stessa” mi hanno anche lasciato del tempo per riflettere, rifletto su me stessa, su cosa sono e su cosa vorrei diventare nella vita.

Tutto ciò comunque non ha spento la mia speranza, perché so che ci saranno giorni migliori, arriverà un raggio di sole ad illuminare questi giorni bui. Penso che quando uscirò da questa situazione probabilmente sarò diversa, perché ho capito che anche le cose più scontate in realtà non lo sono affatto, guarderò con una luce diversa anche una “semplice” passeggiata al mare.