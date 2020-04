Rubriche : Adolescenti al tempo del coronavirus



“…E’ dura non poter sentire il calore umano dei propri compagni di classe…”

mercoledì, 22 aprile 2020, 11:35

di Martina Buriassi

Martina Buriassi liceo scientifico Marconi

Riguardando la prima bozza di questo testo leggo: “Ad esser sincera, sto vivendo abbastanza bene questi giorni di lockdown mondiale. Chiaramente ci sono delle difficoltà, ma questa mia quarantena non sta diventando una sorta di carcere, come invece leggo e sento dire da molti miei compagni e amici”.

Nonostante sia passato appena qualche giorno, sento il mio pensiero essere cambiato: non sono più certa di quello che pensavo la scorsa settimana, figuriamoci se lo sono di tutto quello che fino a questo momento consideravo “normalità”. Non sono più normali le relazioni, non è più normale andare a scuola o al lavoro; è diventato strano persino camminare per strada. L’unica cosa che mi dà certezza è il fatto che là fuori, entro e oltre il confine italiano, ci siano persone confuse e intimorite tanto quanto me, che nonostante tutto tengono stretti i pugni e lottano per dare un senso al lavoro di ognuno di noi, anche solo restando a casa. Ciò mi fa sentire meno sola e più vicina a tutta la gente che sta affrontando, come me, questa situazione di emergenza.

È impressionante come noi uomini e donne siamo ossessionati dalla consuetudine, dalla regolarità: è servita una pandemia globale per farci rendere conto dell’enorme importanza che diamo a quella ripetitività quotidiana d’azioni e a quella periodicità che invece tutti, almeno una volta, hanno considerato stressante. Dopotutto quindi ci ritroviamo a chiedere che ogni cosa torni ad essere com’era prima.

All’interno di un contesto talmente tanto disordinato e caotico quanto quello attuale, è difficile restare lucidi, è dura non poter sentire il calore umano dei propri compagni di classe o gli abbracci stretti degli amici di una vita. Tutto ciò che era il nostro mondo prima dell’isolamento è solo un ricordo ed è demoralizzante rinunciare all’abitudinarietà che prima scandiva i nostri giorni. La cosa che forse ci può aiutare di più è proprio guardare a questo ricordo, porcelo come obiettivo: prendere decisioni e fare tutto in vista di questo “gran finale” che ci aspettiamo con tutto il cuore, arrivi presto.