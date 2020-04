Rubriche : adolescenti ai tempi del coronavirus



“Ho paura dell’incognita del mio futuro…”

mercoledì, 8 aprile 2020, 15:18

di vinicia tesconi

Al momento dello scoppio dell’epidemia in Cina ho avvertito un sentimento di preoccupazione e di vicinanza per quella popolazione, ma la distanza era talmente grande che mai avrei pensato che potesse raggiungerci.

Invece è successo. I notiziari ci tempestavano e ci tempestano di numeri : contagi, guarigioni e decessi , le immagini dei ‘funerali’ di massa con i camion dell’esercito, la fatica dei medici e degli infermieri in prima linea, le misure di contenimento sempre più restrittive, tutto per combattere un nemico invisibile.

La mia paura più grande è per mia nonna perché essendo anziana è definita un soggetto a rischio, ma mi preoccupo anche per il lavoro di mio babbo, che appartiene ad un settore che è stato il primo ad essere bloccato, vedo la preoccupazione di mia mamma quando deve uscire per fare la spesa e mi fermo a pensare su come tutta la mia vita sia stata capovolta.

Non ho più nessun tipo di relazione sociale, gli amici si vedono solo attraverso uno schermo, a volte ballerino, come la loro voce; mi manca la quotidianità della scuola e di tutte le dinamiche che avvengono in classe e fuori dalla classe, avverto la vicinanza dei professori ma il contatto personale fa assumere alle lezioni tutto un altro sapore.

Ho paura dell’esame di maturità, non per l’esame in sé, ma per l’incertezza in cui è avvolto, ho paura che la situazione di emergenza si prolunghi ancora ed ancora senza mai arrivare ad una fine. Ho paura dell’incognita del mio futuro.

In questi giorni ho pensato a come non sappiamo apprezzare le cose che abbiamo. Sicuramente quando tutto questo sarà finito non staremo sempre con il cellulare in mano quando saremo in compagnia degli amici, sicuramente rinunceremo ad acquisti inutili dettati solo dalla novità e dall’apparire, sicuramente apprezzeremo una passeggiate sotto casa con il nostro cane, sicuramente guarderemo tutto e tutti con occhi diversi : impareremo ad apprezzare le parole, i toni, la gestualità. Guarderemo le persone negli occhi pensando a come hanno superato questa fase.

Sicuramente le misure di valutazione delle arti e dei mestieri avranno un metro differente : una virologa spagnola intervistata in questi giorni alla domanda di quando sarà disponibile una cura ha risposto di chiederlo ai calciatori che guadagnano milioni di euro al mese, che lei ne guadagna solo 1.300. Ha sottolineato così come la distribuzione della ricchezza sia impari ed ingiusta nella nostra società.

Anche la natura ci sta parlando, il virus che si è propagato da specie selvagge venute in contatto con le specie da allevamento, si è trasmesso all’uomo. Se l’uomo non farà un passo indietro e non porterà rispetto alla natura questa prenderà il sopravvento.

Nelle città deserte tornando gli animali : gli scoiattoli nei parchi di Milano, nidificano le oche in piazza San Marco, i delfini entrano nel porto di Cagliari, in Piazza Navona cresce l’erba tra i sanpietrini.

Questa esperienza ci ha tolto tanto in termini di libertà personale, ma ci insegna ad apprezzare cose che prima ritenevamo banali e a volte noiose.