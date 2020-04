Rubriche : adolescenti al tempo del coronavirus



"Il non poter uscire da casa, a volte mi pesa tanto…”

venerdì, 24 aprile 2020, 11:29

di mattia ciuffardi

Di Mattia Ciuffardi classe III° C liceo scientifico Marconi

Credo che nessuno di noi si sarebbe anche solo immaginato lontanamente di dover affrontare e vivere un periodo insolito come quello che stiamo attraversando. Spesso mi sono ritrovato a vedere film su varie catastrofi che ritenevo irreali, impossibili, ma nessuna è paragonabile a quella in cui siamo catapultati in questo momento. Il non poter uscire da casa, sì, è un sacrificio perché ci vengono a mancare tutte quelle cose, anche piccole, che riempivano la nostra quotidianità: andare a scuola, frequentare la palestra, i corsi di teatro a cui prendevo parte, incontrare gli amici o semplicemente uscire per fare una passeggiata. A volte mi pesa davvero tanto, poi però penso che questo sia niente se paragonato a ciò che è messo in gioco: la nostra vita. Allora mi ritengo fortunato perché in fin dei conti non devo fare altro che restare a casa, con i miei parenti più cari, mentre molte altre persone mettono a repentaglio la propria vita, semplicemente svolgendo il proprio lavoro: mi riferisco a dottori, infermieri e forze dell'ordine, che rischiano tutti i giorni per la nostra salute, per dare anche solo un po' di conforto a quelle persone che si sono ritrovate sole negli ospedali che, oltre al dolore fisico e alla paura di non farcela, hanno dovuto affrontare la sofferenza psicologica perché non potevano avere a fianco un familiare. Quindi cerco di non farmi prendere dallo sconforto, ma di trovare la forza di vedere positivo. Spero che questa situazione faccia riscoprire in tutti noi i valori delle piccole cose”.