Rubriche : Adolescenti al tempo del coronavirus



Il sommergibile

domenica, 12 aprile 2020, 12:21

di Federica Tarabella

Intensa riflessione sotto forma di poesia di Federica Tarabella del liceo scientifico Marconi di Carrara: il tempo cupo della pandemia visto come un sommergibile che contiene tutto il mondo e che passa attraverso immense difficoltà per poi tornare a riaffiorare alla vita. Un auspicio per tutti e il miglior augurio per la Pasqua insolita di quest’anno.

Il sommergibile

Una sera di inverno è salpato solitario per una destinazione ignota.

Raggiunto il mare dello spavento e della paura si è lentamente immerso.

Ha navigato nel buio profondo fino ad adagiarsi sul fondo.

E lì ha atteso.

E mentre attendeva, con i suoi fari, illuminava gli altri.

Ogni giorno, con il suo occhio, guardava il cielo.

Ma era sempre coperto di nuvole.

Un mattino la sorpresa. Cielo sereno e mare calmo.

Allora, lentamente, è riemerso.

La primavera era quasi finita.

Ma non gli importava.

Poteva ancora navigare insieme agli altri verso una nuova destinazione.