"In memoria di Carlo Benedini"

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo ricordo del compianto Carlo Benedini, figura di riferimento importante nel settore della riabilitazione delle dipendenze, a nome degli ex operatori dell'ex Centro Alcologico di Carrara e dell'OGAP.



"Gli ex Operatori del Centro Alcologico Integrato di Massa Carrara e dell’Ogap (figure professionali sanitarie e sociali oggi in gran parte in pensione o diversamente collocati), partecipano al dolore della famiglia per la recente scomparsa del caro amico Carlo Benedini. Intendono esprimere unanime cordoglio per la perdita di una figura storica di primo piano nel difficile percorso del recupero dall’alcolismo e dalle dipendenze in generale, in un territorio come quello di Massa Carrara che da sempre ha mantenuto il triste primato di provincia con uno dei tassi più alti di diffusione dell’alcol dipendenza, a livello regionale e nazionale. Vogliamo ricordare che Carlo, dopo aver conosciuto il Prof Hudolin a Zagabria nel lontano 1991, fu il primo nostro concittadino a intraprendere la cura e il percorso riabilitativo sperimentato e validato prima in Croazia e poi nel nostro paese, evidenziando da subito una spiccata propensione alla condivisione pubblica, senza reticenze, del suo notevole sforzo personale ma anche una naturale attitudine alla relazione empatica, costituendo un vero e proprio punto di riferimento per i nuovi pazienti, che spesso superavano la propria riluttanza al trattamento grazie alla forza di convincimento e alla carica umana di Carlo. Senza dimenticare, nel suo lungo e impegnativo percorso, la presenza costante della moglie Wilma Bastìa, anch’essa animatrice tenace e disponibilissima del metodo riabilitativo. Aggiungiamo che questa capacità di richiamo e coinvolgimento non agiva positivamente solo sui pazienti, ma anche sui nuovi operatori professionali che mano a mano si sono avvicinati e avvicendati all’interno del Centro, e sulle Istituzioni con le quali Carlo e il Centro Alcologico hanno da sempre interagito positivamente e in modo costruttivo. Grazie anche alla dedizione di Carlo alla cura e alla diffusione della metodologia adottata dal Centro Alcologico, il Trattamento Riabilitativo Integrato (T.R.I.A.D.) è diventato negli anni un modello riabilitativo efficace, un riferimento organizzativo anche per altre realtà sanitarie e sociali del nostro paese, apprezzato in ambito scientifico. Per tutto questo la città di Carrara, unitamente ad una parte consistente del mondo professionale sanitario e sociale della nostra Comunità, lo ricorderà per sempre".