La social catena

giovedì, 16 aprile 2020, 13:49

di marta marri

Di Marta Marri liceo scientifico Marconi

Pandemia. Una parola che oggi come oggi abbiamo sentito o letto già moltissime volte. È diventata la nostra quotidianità, insidiandosi nelle nostre abitudini ed entrando nelle nostre case in punta di piedi, segnando la nostra storia profondamente. Siamo 7,7 miliardi di persone al mondo con usi e costumi differenti gli uni dagli altri, ma questo momento storico ci ha resi tutti uguali; il pensiero va subito ai nostri cari, ci fa pensare a come staranno i nonni, o la vecchia amica di mamma, o la zia che ha problemi di respirazione, perché più fragili, ma la verità è che la morte non ha preferenze, non sceglie i più deboli e basta, ma si attacca a tutti, come quella ragazza francese di 16 anni che non se lo aspettava, ma è successo. Siamo tutti bersagli facili ed è difficile riuscire a pensare di essere uno di quelli che si salva, perché quando vieni confermato positivo non lo sai cosa pensare, non puoi sempre aspettarti solo il meglio. È come il frutto leopardiano che cadendo dalla pianta devasta il formicaio di un popolo di formiche: non fa rumore, ma crea il silenzio più assordante: quello della paura, del timore. Allo stesso modo il coronavirus ci ha colpito, fermando tutto, come se nulla fosse. Infatti portando fuori il cane, in quel raggio ristretto concesso, ho provato sulla mia pelle una sensazione di solitudine e di inquietudine, proprio a causa delle strade deserte, dei negozi chiusi e della totale assenza di contatto umano. Combattiamo ogni giorno, da oramai un po’ di tempo, un nemico che non si nasconde, ma resta invisibile, del quale non conosciamo bene le armi e con difficoltà ne stiamo trovando i punti deboli.

La verità è che, oltre a tutto questo, c’è qualcosa: c’è la social catena di cui Leopardi parla nella Ginestra, poiché, in questo isolamento forzato, l’unione fa la forza. Proprio per questo dobbiamo dire grazie ai medici, che dal dì alla notte si occupano dei malati, alle commesse dei supermercati, che si ritrovano sempre a contatto con persone diverse, ed ai docenti, scolastici ed universitari, che cercano di insegnare la cultura ai loro studenti nonostante la distanza, ma soprattutto dobbiamo dire grazie a chi, giornalmente, rispetta la salute degli altri restando a casa ed indossando mascherine e guanti quando si deve uscire. Inoltre possiamo in questo modo apprezzare le piccole cose e non dare nulla per scontato, come la telefonata della nonna per sapere se hai mangiato, cosa che io stessa prima svalutavo, oppure possiamo imparare a fare cose nuove, come cucinare o dipingere, altrimenti possiamo semplicemente metterci davanti alla finestra ed assaporare i rossi tramonti e le rosee albe che la natura ci sta donando, come per svelarci che andrà tutto bene.