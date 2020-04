Rubriche : adolescenti al tempo del coronavirus



“Mi manca la scuola, mi mancano tante persone e tante sensazioni…”

venerdì, 10 aprile 2020, 15:35

di aurora bianchi

Di Aurora Bianchi classe III° C liceo scientifico Marconi

È difficile spiegare come sto vivendo questo periodo perché non lo capisco nemmeno io, mi sembra di vivere un sogno, di certo non bello, e di non riuscire a svegliarmi. Percepisco il tempo in maniera completamente diversa, le giornate mi sembrano tutte uguali e di conseguenza è difficile distinguere quando è successo cosa. È una situazione estranea, mai vista, che rimarrà per sempre nella memoria di tutti. Spero però che riusciremo a tirare fuori qualcosa di positivo. Io ho una nuova routine e come era prevedibile mi sono ritrovata a pensare che mi manca la scuola, mi mancano tante persone e tante sensazioni. È difficile pensare di tornare ad abbracciare qualcuno, di andare ad un concerto o semplicemente di uscire in mezzo alle persone in un futuro prossimo, allora penso alle cose che abbiamo sempre dato per scontate perché considerate così basilari da non poterci essere negate e mi prometto che quando saranno di nuovo possibili me le godrò fino all’ultimo istante.