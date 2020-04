Rubriche : Adolescenti al tempo del coronavirus



“Ora so che vale la pena togliere del tempo agli amici per la famiglia”

giovedì, 9 aprile 2020, 15:00

di vinicia tesconi

Di Asia Giaccai liceo scientifico Marconi

Ascoltando "Cantano i ragazzi" di Marco Masini mi sono rivista molto nella gioventù che descrive e così mi è venuta l'ispirazione per scrivere. In questo momento ognuno di noi si è trovato nella prima nostalgia: nostalgia di molte cose e persone che fino ad un giorno prima potevamo avere accanto a noi. Questo virus, quando fu scoperto in Cina, sembrava così lontano, ma in un attimo ci ha portato via quasi tutto. Quella che stiamo vivendo è una nostalgia che dobbiamo imparare a colmare, è un vuoto che spesso sentiamo ma che opprimiamo con il divertimento. Ognuno di noi si è ritrovato a fare i conti con la realtà dalla quale in un momento come questo è difficile uscirne; non ci sono diversivi o piaceri che possono non farcela vivere. È arrivato il nostro momento di reagire, di non abbattersi, di mettersi in gioco. Personalmente sto vivendo la quarantena in due facce: una è quella produttiva, nella quale studio, suono il pianoforte, cucino e mi alleno, l'altra è quella emotiva, quella che spesso prova a buttarmi giù. Purtroppo in questa circostanza la compagna di mio padre ha perso i genitori e una zia e vivendo a Bergamo non può averci vicini fisicamente; come io non posso fisicamente stare vicino a mio padre per aiutarlo. Nonostante questo però vedere le loro facce anche solo da una schermo, mi riempie il cuore. Ho acquistato la consapevolezza di avere una famiglia vicina anche se lontana. Ora so che vale la pena togliere del tempo agli amici per la famiglia.