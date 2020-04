Rubriche : adolescenti al tempo del coronavirus



“Posso solo immaginare cosa succede fuori dalla finestra…”

sabato, 18 aprile 2020, 15:48

di elisa donati

Di Elisa Donati liceo scientifico Marconi

Che dire? Suppongo dicano quasi tutti le stesse cose. Ce la faremo! I medici sono i nostri eroi! Anche se da qualche giorno ormai la positività ha lasciato il posto alla nostalgia e al silenzio nella maggior parte di noi. Dopo più di un mese di incertezze, e un altro ancora che ci aspetta, chi ha più voglia di gridare e cantare dal balcone, in onore di una felicità che sembra non appartenerci più. Al contrario di tutta la negatività che ho emanato in queste prime parole, io sono felice, e devo esserlo! Altrimenti sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti di chi in questi giorni ha davvero poche ragioni per essere allegro. E perché sei felice? Ma è ovvio! Perché io non sto provando sulla mia pelle la vera realtà di questi giorni; o almeno, la sto provando passivamente. Io sto facendo esperienza soltanto (e per fortuna) della monotonia che comporta la vita in quarantena. Non sono malata, non esco di casa, non so nemmeno cosa si provi a stare quattro ore in fila per fare la spesa, con la mascherina e i guanti che danno fastidio, non sono in prima linea nel combattere questo terribile mostro, ma lo combatto da casa, come tutti i giovani del resto. È il nostro modo di dare un contributo, grande o piccolo che sia, lascio a voi la libertà nell’interpretarlo. Posso solo immaginare cosa succede fuori dalla finestra, posso leggerlo sui giornali o vederlo attraverso uno schermo; ogni giorno mi affido ai giornalisti e ai loro reportage che spesso mi lasciano incredula. Incredula sì, è il termine giusto. Di fronte a quella che mi viene presentata come la realtà dei fatti, io sono incredula. Il mio paese e l’intero mondo sono stati messi in ginocchio da un virus, chi l’avrebbe mai immaginato? Un virus che ha fermato il pianeta, l’economia e gli spostamenti a cui la globalizzazione ci aveva tanto abituato. Siamo ora tutti imprigionati nelle nostre case, siamo stati privati di quella quotidianità che inspiegabilmente ci sta così a cuore; siamo stati costretti a fermarci, a prendere un respiro, a guardarci intorno e a renderci conto che questo è necessario per preservare un bene che è superiore a ogni altra cosa: la salute.

Per noi “occidentali”, così assuefatti dalla modernità, il Covid-19 è stato una sorpresa. Esso ci ha colto alla sprovvista, tanto che lo abbiamo sottovalutato (almeno per quanto mi è parso di constatare) e forse abbiamo preso visione di quanto fosse rischioso troppo tardi. Ora ne paghiamo le conseguenze. O forse era inevitabile che le cose sarebbero andate in questo modo? A questa domanda non so rispondere. So solo che ora dobbiamo convivere con questa situazione, dobbiamo sentire giornalmente la protezione civile che fa il bilancio dei nuovi contagi, dei nuovi guariti, dei nuovi decessi. Ascoltiamo numeri su numeri, che crescono esponenzialmente e non accennano a scendere, e questo non solo nel nostro paese. Il fatto è che non sono numeri. Sono persone. Molti hanno deciso di condividere la loro storia: ho letto di figli costretti a vedere morire i loro genitori, a casa, mentre ripetutamente chiamavano i soccorsi e invano attendevano il loro arrivo, perché ormai troppo tardi. Ho letto di parenti che non hanno potuto dare un ultimo saluto ai loro cari, perché le restrizioni non lo permettevano. Ho letto ancora di ospedali stracolmi, di mancanza di posti letto, di persone che si sono viste rifiutare il posto in terapia intensiva per lasciarlo ad altre più giovani e con più possibilità di sopravvivere, di persone messe in lista d’attesa per essere ricoverate. E allora mi chiedo, perché non avere paura? Perché essere positivi? Forse perché la speranza è l’ultima a morire; essa ci dà la forza di rialzarci in piedi e di guardare in faccia le difficoltà, ci fa sorridere di fronte al nemico e camminare a testa alta, fiduciosi che presto vinceremo anche questa battaglia.