“Questa esperienza ha dato, e continuerà a dare, possibilità di crescita…”

sabato, 25 aprile 2020, 15:05

di lucrezia petrini

di Lucrezia Petrini IV °B Liceo scientifico Marconi

In questo periodo di reclusione ci viene continuamente ripetuto che abbiamo un sacco di tempo e questo, forse, questo potrebbe essere l’unico aspetto positivo : dedicarsi maggiormente a sé stessi e alla propria famiglia. È piacevole potersi ritrovare tutti a cena insieme dopo anni di impegni che si sovrappongono e cene veloci ma, dall’altra parte, è meno rasserenante pensare al perché siamo tutti insieme. C’è chi è più fortunato e riesce a lavorare da casa e chi dipende da piccole attività e non ha un modo per lavorare: ciò equivale a dire che, in termini economici, ci saranno sicuramente uscite ma non entrate. Non possiamo sapere per chissà quanto durerà questa condizione, ma una cosa è certa: sarà difficile tornare alla normalità. Mesi di lavoro persi porteranno a molti tagli nella routine quotidiana e bisogna essere consapevoli di ciò per poter affrontare tutto quel che verrà al meglio. Credo che non tutti i giovani possano avere coscienza di ciò: molti sono concentrati sulla speranza di poter rivedere i propri amici, il proprio partner e di poter trascorrere una bella estate all’insegna del divertimento. Una parte invece si rende conto che dovrà rinunciare a molte cose e che magari è giunto il momento di trovare un modo per collaborare nelle entrate, ma purtroppo per un adolescente non è facile trovare un modo per aumentare le entrate famigliari e quindi si dovrà rassegnare a diminuire il più possibile le uscite. Non credo che la mia riflessione sia un caso isolato, infatti è notevole osservare come tutti i giovani, o quasi, si interessino al problema, seguendo con attenzione le vicissitudini di questi giorni (ormai settimane) per tenersi sempre informati e, contemporaneamente, informare gli altri; è interessante come le chat di gruppo di WhatsApp siano diventate uno strumento di riflessione, come ci sia uno scambio di punti di vista e previsioni sul futuro, più o meno realistiche, che portano a un dibattito ovviamente costruttivo, una crescita delle proprie conoscenze tramite la condivisione con quelle altrui. Questa “esperienza” ha dato, e continuerà a dare, possibilità di crescita, maggior consapevolezza di sé e del mondo circostante, uscendo dalla bolla dei problemi adolescenziali, e quindi (si spera) un miglioramento in ciascuno di noi, non solo dal punto di vista sociale, contribuendo a un buon vivere, ma anche personale. Infatti se da una parte c’è molto tempo per dedicarsi a ciò che ci piace, contemporaneamente ci sono molti momenti di vuoto, nei quali ci ritroviamo a ragionare con noi stessi, non solo dei problemi correnti, ma anche di tutti quei problemi adolescenziali che ci sono sempre apparsi come questioni di vita o di morte e che, nonostante siano insignificanti nella globalità dei problemi mondiali, suscitano malessere in noi giovani. Tuttavia è proprio questa raggiunta consapevolezza della loro insignificanza, che porta a ricercare la loro conclusione assieme al tentativo di migliorarci. Ritengo dunque importante tenersi sempre mentalmente impegnati per non finire nel vortice dei pensieri negativi che in una situazione già difficile, non sono certamente di conforto né di stimolo per vedere la realtà in modo diverso.