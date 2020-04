Rubriche : Adolescenti al tempo del coronavirus



"Questo essere invisibile sta frantumando i sogni di una generazione"

giovedì, 23 aprile 2020, 13:23

di Fasika Ratti

Pensieri fra quattro mura. Monotoni: ecco come sono i miei giorni, tutti uguali, passati in casa ad elaborare riflessioni perché niente ci può privare del pensare.

Sto pensando, sto pensando... sto realizzando che il mio nemico non è più lo sconosciuto, quello dal quale tutte le volte che uscivo la mamma mi metteva in guardia: "Non dare confidenza a chi non conosci, eccetera..." sapete come sono fatte le mamme! Il mio nemico ora si chiama Manar, Martina, Irene, Sara, Giulia, Chiara… Il mio amico è diventato il mio nemico. Questo essere invisibile sta distruggendo i nostri rapporti. Ci resterà la paura nelle persone perché consapevoli della fatalità di gesti ritenuti banali: di un abbraccio, di una semplice stretta di mano. Sta frantumando i sogni di una generazione e, cavolo, sta frantumando i miei. E io provo rabbia, una profonda rabbia perché questi 16 anni li ho aspettati da una vita:

"Che belli quei tacchi!"… "Quando avrai 16 anni te li comprerai".

"Stasera tornerò alle tre"… "Non hai mica 16 anni" .

"Voglio un ragazzooo!"… “Eh vedrai quando avrai 16 anni!".

Ed eccomi qui che invece di scalare le mie montagne sono a dare le testate contro quattro mura e a parlare con il gatto che mi osserva con uno sguardo strano.

Sto pensando... sto realizzando che faccio parte di una nuova generazione, la generazione del Covid-19 e mi viene in mente che, circa cent'anni fa, anche i sedicenni di allora stavano affrontando il loro nemico e stavano diventando la prima generazione delle guerre mondiali. Sto realizzando l'importanza della libertà concepita come normalità. Ora dobbiamo restare chiusi dentro queste mura che ci impediscono di aprire le ali e volare più in alto delle nuvole respirando aria fresca. Ma questo essere, oltre ad afferrarci per i piedi durante il lancio, ci fa anche precipitare in solitudine; così si sono spezzate le vite delle persone più fragili, morte senza avere una mano da stringere. Noi sentiamo solo numeri ma alcuni nomi ci sono giunti a voce alta come quello di Luis Sepùlveda, grande scrittore sempre stato presente nella mia infanzia e adolescenza e purtroppo assente nel mio futuro.

Fasika Ratti

classe III^ C liceo scientifico Marconi