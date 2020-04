Rubriche : lettere alla gazzetta



"Ripensare a pratiche che tutelino maggiormente la salute delle donne"

sabato, 4 aprile 2020, 14:31

di claudia giuliani

"Ai tempi del covid-19, c'è ancora chi prova a colpire le donne e loro diritti mentre tutti siamo concentrati sull' emergenza sanitaria che il nostro paese sta affrontando. L' associazione ProVita lancia una raccolta firme contro l'aborto, in quanto secondo quest'ultima la pratica sarebbe un costo aggiuntivo e inutile in questo periodo nel quale si devono salvare vite, tutte le vite. L' associazione quindi arriva a paragonare la morte di covid-19 ai feti, senza alcun rispetto né per i primi ne tantomeno per i secondi.



La Conferenza delle Donne Democratiche di Massa Carrara è da sempre in prima linea nella difesa dei diritti e della libertà di scelta di tutte le donne. Per questo abbiamo sentito la necessità di capire la situazione ospedaliera e il lavoro dei consultori nella nostra provincia Il consultorio di Massa è aperto dal lunedì al venerdì con orario 8-13 e il lunedi pomeriggio 14-17, mentre quello di Avenza da lunedì al sabato con orario 8-13 e il mercoledì 14- 17 . Le visite e le consulenze per prestazioni non differibili, dopo valutazione previo contatto telefonico, vengono comunque garantite così come attività di gruppo a distanza utilizzando per esempio il canale WhatsApp. Ovviamente garantiti i colloqui telefonici e,con nuove modalità di comunicazione, il sostegno psicologico e sostegno post nascita. Per quanto riguarda l' Ivg rincuora sapere che nella nostra provincia il diritto della donna non è minato.



Infatti la pratica dell'interruzione viene divisa tra NOA e Ospedale della Versilia; il primo per interruzione farmacologica e il secondo per tutte le interruzioni sopra l'ottava settimana. La tutela della salute della donna è per noi però al primo posto: per questo poniamo come riflessione la possibilità di valutare l'introduzione anche nel nostro paese dell'aborto farmacologico eseguito in modalità di telemedicina, ossia con assistenza medica in forma telematica. Questo eviterebbe l'esposizione della donna al rischio del contagio di covid in ospedale, in quanto si prevede l'assunzione di due farmaci (ru486 e misoprostolo) nella propria abitazione senza alcun tipo di ricovero ma comunque monitoraggio telematico continuo. L' emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci porta a rivedere e riformulare i nostri sistemi di welfare e sanità: per questo soprattutto in questo momento sentiamo il dovere di sostenere e difendere ancora di più il diritto all'autodeterminazione delle donne e soprattutto di difendere la 194 che continuamente viene messa in discussione. Ripensare a pratiche che tutelino maggiormente la salute delle donne è sicuramente un'operazione lungimirante e necessaria per uno stato democratico e di diritto qual è l'Italia".



