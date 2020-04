Rubriche : adolescenti al tempo del coronavirus



"Sarà strano, in futuro, raccontare tutto ciò che stiamo vivendo…”

giovedì, 30 aprile 2020, 13:57

di Ludovico Begali classe V° A liceo classico Repetti

Mi manca rivedere i miei amici. Mi manca tornare al campo con i miei compagni di squadra. Mi mancano le risate, gli scherzi, le esperienze vissute insieme con chi ti fa stare bene. Mi manca la vita normale, la sua quotidianità. E’ strano scrivere queste cose perché mai avrei pensato di vivere mesi chiuso in casa per evitare il più possibile la diffusione di una pandemia. Anche questa però è un’esperienza, se pur particolare e difficile. Ma sarà un ricordo che rimarrà per sempre dentro di noi. Sarà strano, in futuro, raccontare tutto ciò che stiamo vivendo, specialmente descrivere le emozioni. Sì, perché sono quelle che imprimono nella nostra mente i ricordi e sono quelle che danno un senso alla nostra esistenza. Sono anche quelle che quando tornerà tutto come prima ci faranno apprezzare ancora di più i momenti passati assieme alle persone a cui teniamo. Ed è proprio questo che farà diventare il futuro che ci attende più luminoso e felice.