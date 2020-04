Rubriche : lettere alla gazzetta



"Solidarietà ad Aldo Grandi e alla Gazzetta di Massa Carrara dalla Lega"

lunedì, 20 aprile 2020, 16:43

di nicola pieruccini

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di solidarietà alla Gazzetta e al direttore Aldo Grandi da parte del commissario "Lega-Salvini premier" per il comune di Carrara, Nicola Pieruccini, dopo il botta e risposta con la portavoce del sindaco di Carrara.

"È semplicemente sconcertante la lettera scritta dalla portavoce del sindaco di Carrara Cinzia Chiappini al direttore della Gazzetta di Massa-Carrara Aldo Grandi. È sconcertante per l'arroganza e la supponenza con cui la portavoce si esprime nei confronti di una testata libera come "La Gazzetta" ma è sconcertante perchè tradisce una vocazione autoritaria che dovrebbe essere estranea a una pubblica amministrazione e specialmente a chi fa informazione. Il "Chiappinipensiero" è l'antitesi della libertà d'informazione: ella protesta per il presunto scarso spazio offerto alle veline di palazzo da lei scritte, giudica le testate giornaliste sulla base dello spazio dedicato alle stesse veline e infine contesta che il giornale pubblichi alcuni interventi dell'opposizione arrivando addirittura a giudicarli "alle soglie della diffamazione". Insomma la Chiappini, sentendosi forse "alle soglie" dell'onnipotenza, divide i giornali in buoni e cattivi e addirittura si ripropone di stabilire per loro quali sono le notizie meritevoli di pubblicazione (le sue veline) e quelle da censurare (le critiche alle sue veline).

Alla signora Cinzia Chiappini vorrei ricordare che il suo stipendio non è pagato dal Movimento 5 Stelle ma dalla collettività carrarese e quindi dovrebbe cercare di contenersi dall'esprimere in pubblico giudizi così negativi nei confronti delle forze di opposizione perchè nessuno dei dipendenti del Comune di Carrara è mai arrivato a tanto perchè il suo comportamento lede in modo evidente quel "principio di imparzialità" imposto dalle normative sul pubblico impiego e quindi dovrebbe essere oggetto di provvedimento disciplinare da parte del segretario generale del comune.

Al contempo intendo esprimere la mia solidarietà al direttore della "Gazzetta di Massa-Carrara" Aldo Grandi e a tutti i giornalisti della testata per l'ingiustificabile attacco subito e la stima per la professionalità che dimostrano quotidianamente nel loro lavoro".