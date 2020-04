Rubriche : adolescenti al tempo del coronavirus



“Sono davvero convinta di aver bisogno di ballare, ma non nel salotto di casa…”

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:31

di penelope lenzetti

di Penelope Lenzetti classe IV° D liceo scienze umane Montessori Repetti

In questa quarantena mi sto dedicando principalmente a me stessa, credo che questo periodo mi stia servendo molto e mi stia aiutando a capire quanto valore abbiano le cose che prima reputavo abitudinarie e scontate. Ho imparato quanto sia importante stare all'aria aperta, meravigliarmi di fronte alla bellezza della natura e delle cose che mi circondano; quanto sia grave ciò che sta succedendo nel mondo, le strade vuote, i negozi chiusi e la gente che non esce più. Sto realizzando, solo dopo molti giorni, quanto sia stato potente questo virus, tanto da riuscire a bloccare tutto quanto. Mi sono resa conto quanto siano importanti i miei compagni di classe, i miei professori e la mia mattina trascorsa seduta dietro al banco della piccola aula, al piano superiore della mia scuola. Ho dato un valore inestimabile ad un abbraccio, soprattutto quando sei sovrastato dalla tristezza. Ho compreso quanto sia importante una chiacchierata con un amico, che non sia tramite un telefono o un computer, per raccontare ciò che non va, o semplicemente per parlare del più e del meno. Ho avuto paura di perdere le persone a cui voglio bene, perché questo virus mi ha spaventata. Sono convinta che sia fondamentale avere sempre una spalla su cui piangere... ed io ho avuto la fortuna di averla, mia sorella, che mi ha dato forza e coraggio nei momenti di sconforto. Credo sia importante avere delle passioni, e ancora più importante è coltivarle sempre. Ho imparato a non arrendermi di fronte alle difficoltà, ma a lottare contro queste per provare a vincere. Ho creduto fortemente nei miei sogni, con la speranza che, una volta finito tutto questo, si possano finalmente realizzare. Mi sono resa conto di avere una famiglia speciale; in ogni situazione, pur difficile che possa essere, riescono a darmi un motivo per credere che prima o poi passerà tutto quanto; alla fine la vita in famiglia a me piace, impastare pane e dolci per loro mi fa sentire importante. Sento la mancanza dei miei amici, di ridere e scherzare insieme a loro. Sono convinta di avere davvero bisogno di ballare... ma non nel salotto di casa. Ho voglia di ballare sopra un palco, con altre persone che mi guardano. Sicuramente è importante recuperare il tema della ragione in un contesto in cui c'è solamente paura, come dice Alfonso Maurizio Iacono, nel video proposto. Per me questi giorni sono stati una salita che mi sembra insormontabile... ma mi hanno sempre detto che dopo una lunga salita, c'è sempre una discesa. Penso che sia giusto avere paura, ma è indispensabile che ci sia anche e soprattutto speranza, come dice Spinoza. Ho imparato a sperare in un futuro dove io possa tornare a fare tutto ciò che realmente desidero, senza risparmiarmi. Ho compreso l'importanza dell'amore per le persone a cui voglio bene, che è quello che non mi ha fatto mollare un secondo la presa. A volte si è obbligati a stare lontani dalle persone che si amano, ma questo non significa che le ami un po' di meno, molto spesso questo te le fa amare ancora di più. Niccolò Fabi mi ha fatto capire tramite una canzone che i tempi stanno cambiando, ma l'unica cosa che conta è amare con tutto il cuore ciò che si ha intorno. Mi sono autoconvinta del fatto che tutti insieme, riusciremo ad uscirne. Magari con la consapevolezza che un medico o un infermiere debba essere applaudito più di un calciatore, che il lavoro di un bravo insegnante non lo può sostituire uno schermo. Ne usciremo più soli, ma con la voglia di stare insieme. E la cosa più importante è questa: in questo periodo ho preso del tempo per me stessa, ho scoperto, nei momenti di difficoltà, di essere estremamente sensibile e mi sono riscoperta infinitamente fragile, nonostante io faccia vedere sempre la parte più forte di me. Però sono convinta del fatto che sia emersa anche la mia parte più forte, perché è proprio quando sei di fronte ad una situazione che supera di gran lunga le tue capacità, che viene fuori la grinta la voglia di farcela, la necessità e la responsabilità di andare oltre.