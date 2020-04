Rubriche : Adolescenti al tempo del coronavirus



"Tutti abbiamo un motivo per essere felici"

sabato, 11 aprile 2020, 14:28

di Ginevra Graziani

di Ginevra Graziani classe V^ C liceo scientifico Marconi

Mi è difficile trovare un lato positivo in questa situazione, ma penso che ogni problema, se guardato da una diversa prospettiva, possa rivelare del buono. Stiamo combattendo un nemico invisibile, un nemico che non combatte, ma che gioca con ciò che ci è più caro: la salute. Un nemico in grado di farci sentire soli, capace di dominare le nostre emozioni e i nostri sentimenti, che ha l’autorità di decidere chi deve morire e quando.

Ciò che è positivo in questa guerra è che tutti possiamo combatterla. In prima linea ci sono degli eroi che ogni giorno si battono per salvare la nostra vita, ma poi vengono le cassiere, i farmacisti, i volontari, gli insegnati e tutti noi, che rimanendo a casa stiamo dando un enorme contributo. Penso che da tutto ciò possa nascere qualcosa di buono. Rialzeremo la testa più forti di prima e inizieremo a concentrarci di più su ciò che abbiamo, non su ciò che vorremmo avere, perché ci sono una miriade di cose per cui essere felici.

Noi giovani inizieremo ad apprezzare la domenica in famiglia, le lasagne della nonna, la prima ora del lunedì mattina e il caffè del bar accanto alla scuola. Inizieremo a dare importanza ad un bacio, un abbraccio e ad una stretta di mano. Ci renderemo conto di quanto sia importante una ventata d’aria fresca, quanto siano meravigliosi i colori dei fiori e quanto ci faccia sentire pieni di vita un tuffo nel mare.

Non sarà più importante se fuori piove, c’è il sole o è troppo caldo per uscire: ogni giorno è un buon giorno. Cominceremo finalmente a guardare con occhi diversi il nostro paese, la nostra cara Italia. Ne apprezzeremo la bellezza, i dialetti, le mode e i sapori. La vita scalpita ed attende d’esplodere, noi intanto non abbattiamoci: tutti abbiamo un motivo per essere felici.