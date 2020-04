Rubriche : Adolescenti al tempo del coronavirus



Voci, pensieri, riflessioni dei teenagers carraresi sui cambiamenti causati dall’epidemia di Covid-19

martedì, 7 aprile 2020, 14:04

di vinicia tesconi

Di Aurora Manfredini classe III^ C liceo scientifico Marconi.

In questo periodo, che sarà a tutti gli effetti di rilevanza storica, sono consapevole dei danni che dovremmo affrontare e tuttora affrontiamo come paese e come singoli cittadini a causa del Covid-19: i decessi, gli infetti, l’impegno di medici e infermieri e di ciascuno che in qualche modo cerca di contribuire.

Io, nel mio piccolo, in questo periodo di quarantena ho dovuto, come penso tutti, avere un grande spirito di adattamento: cambiare routine da un giorno all’altro. Sinceramente mi manca la routine, forse perché era proprio l’abitudine a darmi, in un certo senso, sicurezza sul futuro.

Ad oggi non ho e non abbiamo certezze...quando l’epidemia smetterà di diffondersi? Come e quando torneremo alla vita di sempre? Avendo modo di riflettere ho capito quante cose davo per scontate: i piccoli gesti, un abbraccio, il contatto umano, una sera in compagnia, poter viaggiare o anche una semplice passeggiata.

Vedendo che posso farne a meno ho capito che davo importanza a cose superflue a discapito di quelle essenziali. L’importanza del vivere in famiglia, che per me è sempre stato un problema. Beh serviva un epidemia del genere per far riflettere? Forse si.