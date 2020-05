Rubriche



A proposito di fontane

giovedì, 14 maggio 2020, 09:34

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento sulle fontane pubbliche inviatoci da Left Laboratorio Politico Massa Carrara a firma Maurizio Bonugli, Daniele Terzoni e Andrea Biagioni:

La prima fase, a fronte delle evidenti difficoltà da parte dell’amministrazione comunale nel garantire il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini dal rischio contagio da coronavirus, si è caratterizzata con una escalation di divieti e di “chiusure” compresa quella delle fontane. Finalmente, da qualche giorno, le fontane pubbliche sono state riaperte seppur con la stessa approssimazione con cui furono chiuse.

Sono decine e decine le fontanelle disseminate in città; ce ne sono anche di storiche e “monumentali” oltre a quelle, frequentatissime, da cui sgorgano acque dalle eccellenti proprietà organolettriche come la San Carlo, la Cristallo e l’Evam. Purtroppo in questa “FASE 2” abbiamo già constatato che l’accesso e la fruibilità delle fontane pubbliche sembrano lontani dal realizzarsi nell’osservanza delle precauzioni a tutela della salute dei cittadini che ci si recano a far “scorta” d’acqua per uso alimentare, dietetico o di cura.

L’autodisciplina delle persone va sollecitata non solo con la minaccia di nuove sanzioni ma, semmai, con un di più di informazioni da comunicare, ad esempio, con una cartellonistica dedicata indicante i comportamenti da adottare. Purtroppo l'ordinanza “anti-assembramento” del limite di 15 litri a testa è disattesa così come il distanziamento interpersonale ed anche l’uso delle mascherina e dei guanti durante l’approvvigionamento d’acqua sono spesso un optional tutt’altro che rispettato. Inoltre ci chiediamo se, come e quando le fontane pubbliche e le aree adiacenti vengano sanificate a fine giornata.

L’Amministrazione, anche qua, potrebbe contare sul mondo del Volontariato così come sul proprio personale (a partire dalla Polizia municipale) così come potrebbe attivare forme di collaborazione con ASMIU e GAIA per garantire una presenza di controllo in grado di favorire la messa in atto delle misure di salvaguardia della salute collettiva almeno in prossimità delle fontane notoriamente più frequentate dalla cittadinanza massese.

Infine, ma non per ultimo, sarebbe anche utile effettuare una mappatura aggiornata di tutte le fontane pubbliche presenti sul territorio comunale lavorando ad un progetto per la loro valorizzazione, per riscattarle dal “non uso” e per rivestirle della loro antica dignità storica ed estetica anche in chiave di percorsi turistici da realizzare, proporre e promuovere. Le fontane pubbliche anche come simbolo di accessibilità all'acqua come bene comune e per fermare lo spreco che sta dietro l'uso quotidiano del PET, la dipendenza e l'assuefazione alle bottiglie di plastica prodotta dalla cultura della mercificazione dell'acqua.

Insomma un progetto per recuperare l'idea delle fontane pubbliche come luogo di aggregazione urbana e di sensibilizzazione al consumo consapevole facendo coincidere l'immagine delle fontanelle con quella di una società attenta alla gestione quotidiana delle risorse. Vedremo!