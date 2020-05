Rubriche : adolescenti al tempo del coronavirus



“Abbiamo solo bisogno che questo silenzio assordante ricominci ad essere riempito dalle parole…”

mercoledì, 6 maggio 2020, 14:22

di Serena Mazzoni classe V° A liceo classico Repetti

Che buffa la vita: ci è stato insegnato, sin da giovanissimi, ad "essere sempre sul pezzo", a non fermarci mai, ad essere sempre pronti a tutto, sempre forti, eppure, nonostante già il 4 marzo fosse arrivata la notizia che le scuole avrebbero chiuso, a causa di un virus che non pensavamo ci avrebbe mai toccati, siamo rimasti completamente impreparati rispetto a ciò che sarebbe successo.

L'8 marzo ci siamo ritrovati ad ascoltare una voce alla tv che diceva che sarebbe iniziata la nostra quarantena, che tutto sarebbe cambiato, anche se non avevamo ancora capito come né quanto, e probabilmente nemmeno ora lo sappiamo davvero. In realtà non so bene come sentirmi a riguardo, quasi come non riconoscessi ciò che sto provando: troppe emozioni si accavallano fin quasi ad annullarsi le une con le altre e così, alla fine dei conti, è questa la vera sensazione che fa da padrona in questi giorni. Il senso di vuoto, di assoluta incertezza sul futuro, di smarrimento. Ci sentiamo persi perché ci sono state strappate via le nostre abitudini e quindi, senza le nostre cose da fare, che un po' ci rappresentano e ci mantengono occupati, senza darci il tempo di pensare davvero, cos'è che siamo noi?

C'è troppa paura per scoprirlo davvero, infatti, più che il dover restare a casa, la cosa che ci disturba maggiormente è il non poter essere circondati da altre persone, dai rumori, dal cielo, benché ci continui ad essere ripetuto "andrà tutto bene"... noi alla fine abbiamo solo bisogno che questo silenzio assordante ricominci ad essere riempito dalle parole.

Spero solo di poter tornare alla mia normalità, di poter riabbracciare i miei cari e i miei amici, di poter sentire di nuovo il sole sulla pelle, il rumore dei clacson e la vita che, dopo essere rimasta intrappolata nel tempo immobile, riprende a scorrere intorno a noi, con noi.