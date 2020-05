Rubriche : Adolescenti al tempo del coronavirus



“All’inizio io non avevo paura, ma sentivo che questa malattia sarebbe stata una spina per tutti quanti..”

martedì, 19 maggio 2020, 22:26

di Takwa Madbouhi

Di Takwa Madbouhi classe I^ B Scuola Media Carducci

Il 2020 è un anno molto particolare anzi molto strano, pieno di sorprese. Se tutto fosse andato come i primi due mesi sarebbe stato molto meglio, invece, un giorno, alla fine di febbraio, mentre mio padre guardava il telegiornale alla tv, ho sentito parlare di una nuova malattia che si chiamava covid19, fino a quel momento ancora rara in Italia. All’inizio non ho avuto molto interesse per questa notizia però, da quel momento, all’improvviso, non si parlava d’altro e anch’io sono stata costretta a saperne di più e allora ho capito che era una cosa vera e che c’era molto da preoccuparsi. Io non avevo paura ma sentivo che sarebbe stata una spina per tutti quanti. Il 4 marzo, stavo sistemando i libri e la merenda per la scuola, quando la mia mamma mi ha detto con un tono molto triste di lasciar stare. Lì per lì non capivo chiaramente il significato di quella frase. Lasciar stare: cosa? E perché? La spiegazione purtroppo era che le scuole erano chiuse. E non era un temporale la causa e nemmeno uno sciopero, ma era proprio questa pericolosa malattia .Con la voce sconsolata ho detto okay .Pensavo fosse per quindici giorni ma poi è diventato un mese, e poi anche oltre un mese. Che tristezza! Mi mancano i miei compagni, i professori e anche i miei amici ma soprattutto mi manca la scuola: quel posto amato dove diventi ansiosa se inizia una verifica, potente quando il risultato è ottimo, debole quando è insufficiente.

Dopo tanto tempo chiusa in casa un giorno mi sono stufata, mi sono fatta coraggio e ho chiesto a mia mamma se potevo scendere a giocare fuori. Lei mi ha risposto di no ed ha aggiunto che era per il mio bene. Forse aveva ragione: forse andrà tutto bene come ha ripetuto tutte le mattine. Non lo so: questo è tutto da vedere, ma io voglio credere che questa partita la vinceremo noi una volta per tutte.