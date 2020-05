Rubriche : adolescenti al tempo del coronavirus



"Appena avrò la possibilità di uscire di casa andrò al campo a giocare con i miei compagni di squadra"

sabato, 16 maggio 2020, 19:30

di pietro faggioni

Appena avrò la possibilità di uscire di casa andrò al campo a giocare con i miei compagni di squadra ed infatti spero che, la riunione di mercoledì tra i rappresentanti Figc, Coni e alcuni responsabili dello sport riguardo alla ripresa degli allenamenti e poi delle partite, abbia esito positivo. Del campo mi mancano i mister, i compagni ma anche il freddo che c'era questo inverno, il fango e tutte le scarpe che dopo ogni singolo secondo passato lì diventavano sempre più sporche. Sicuramente quando tornerò farà molto più caldo dell'ultima volta e il terreno non sarà più pieno di fango e bagnato, ma secco e duro come il cemento in pieno agosto. Quando finiremo le partite non avremo più tutto il corpo ricoperto di fango ma saremo consapevoli che tanto ritornerà l'inverno. So che sicuramente quando il mister ci dirà di fare quei famigerati quattro chilometri di cui tutti ci lamentavamo, li faremo in silenzio. Mi mancano anche i gradoni, ma meno degli altri esercizi fisici, visto che non sono così faticosi. Dei miei compagni mi mancano i discorsi di Carlo, la velocità di Maicol, i capelli di Sergia, la reattività di Fra, la fisicità di Lele e la determinazione di Botti. Spero che tutto possa tornare presto alla normalità così che ognuno di noi possa tornare a fare quello che faceva prima: sport, amici, cinema, viaggi, portando con sè il ricordo del brutto periodo nel quale stiamo vivendo. Questo è il mio desiderio.