“Cara maestra mi annoio moltissimo…”

giovedì, 28 maggio 2020, 16:11

Le voci dei bambini della quinta elementare della Marconi a raccontare il disagio della lunga quarantena



In questi giorni sono stata in casa, ovviamente, e ho pitturato, disegnato, colorato e fatto i compiti. Mi manca tantissimo la scuola. Mi mancano le lezioni, ma soprattutto mi manca vedervi e sentire il vostro profumo. Quando andrò alle medie ( sempre se non boccio) vi rimpiangerò.

Matilde Muse classe V° A Scuola Primaria Marconi

Le mie giornate sono vuote come la cesta delle fragole che mi sono appena mangiata. In questi giorni le uniche cose divertenti che faccio sono: stare dai nonni e cucinare, ma la mamma non vuole che dorma dai nonni la prossima settimana, anche perché, se la situazione peggiora, non potrò più andare da loro. L’unica bella giornata di questo brutto periodo è stata quando io, mia mamma insieme a Lidia e alla sua mamma siamo andate a fare una passeggiata in montagna. Poi è finito tutto: vietato uscire e ora sono qui in casa ad annoiarmi. E’ noioso stare a casa da scuola, solo ora che non c’è più ne capisco il valore.

Eva Stroobant classe V° A Scuola Primaria Marconi

In questi giorni mi manca molto la scuola: giocare e ridere coi miei compagni. A casa, sì, gioco con mio fratello però a lui non va mai bene nulla. Mi annoio tanto. Non so quando rientreremo a scuola ma spero presto, anche perché è l’ultimo anno. A casa, quando faccio i compiti, faccio finta di essere al mio banco con i miei amici e le mie maestre.

Beatrice Lori classe V° A Scuola Primaria Marconi

Guardo fuori dalla finestra. Anche quest’anno la primavera è arrivata ma non me ne ero accorto perché sono sempre stato in casa. Dalla finestra però vedo gli alberi che sono pronti a fiorire e i fiori che stanno spuntando con i loro colori accesi. Tutti gli animali, andati in letargo in autunno, adesso si stanno svegliando come le mie belle tartarughe. Nuovi profumi sono arrivati, anche se io ho il naso tappato per l’allergia e quindi non posso godermi i profumi della natura. Per me la primavera è come una bomba di polline! Questa stagione piace molto ai miei occhi: i colori sono belli e vivaci; piace molto alle mie orecchie: gli uccelli cantano e il loro cinguettio gradevole mi fa compagnia quando sono sul terrazzo a giocare. Ma il mio naso preferisce l’estate e anch’io!

Giona Marastoni classe V° A Scuola Primaria Marconi