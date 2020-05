Rubriche : adolescenti al tempo del coronavirus



“Ciao maestra, mi manca tanto la scuola…”

giovedì, 28 maggio 2020, 08:28

Le voci dei bambini della quinta elementare della Marconi a raccontare il disagio della lunga quarantena

Ciao maestra come stai? Io sto bene, ti scrivo questa lettera perché non ci vediamo da un po’ di giorni e in queste giornate, tra coronavirus e altre cose dentro di me, sono disperato. Sto pensando a tutti i miei compagni e a voi maestre che ogni giorno ci fate imparare cose nuove e io vi dico grazie mille. In queste giornate faccio quindici minuti di lettura, merenda e compiti.

Diego Velardi classe V° A scuola Primaria Marconi

In questo periodo ho trascorso delle lunghissime giornate. La mattina mi alzo più tardi di quando vado a scuola ma per il resto è uguale. Dopo aver fatto i compiti, se c’è il sole vado nell’orto di mia zia a giocare ( quando lei non c’è)invece se il tempo è brutto gioco con mia sorella e mio fratello in casa. La sera ritorna il mio babbo dal lavoro e ceniamo ( la cena è l’unico momento, a parte nei weekend, che siamo tutti riuniti). In questi giorni mi sono sia annoiata che divertita, spero però, che questo periodo finisca presto così ci potremo rivedere.

Nina Centofanti classe V ° A Scuola Primaria Marconi

Cara maestra le giornate sono sempre le stesse…ci svegliamo, ci laviamo, facciamo colazione e il solito bacio della mamma che apre ogni giornata. Ma qualcosa rende le giornate monotone: forse la mancanza della vostra voce che rendeva le ore interessanti e che ora non si sente più. Anche se mi sembra impossibile, mi manca la voce dei miei compagni di classe: squillante, vivace, che spesso interrompeva le lezioni! Sono convinta però che presto ritorneremo tutti a scuola.

Sole Fatigante classe V° A Scuola Primaria Marconi