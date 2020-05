Rubriche : lettere alla gazzetta



“Cimiteri nel degrado, rispetto per i contribuenti ma anche per i defunti”

lunedì, 18 maggio 2020, 10:57

Nella lunga querelle sullo stato disastroso in cui sono stati trovati i cimiteri cittadini il giorno della tanto attesa riapertura, ha voluto far sentire la sua voce anche una signora che ha scelto di restare anonima ma che ci ha inviato la sua diretta testimonianza:

“Sono una concittadina e, da cattolica praticante, credo fermamente che le anime dei cari defunti si trovino in più alti e nobili lidi. Tengo altresì al decoro delle tombe dove riposano i loro resti terreni. Lo scorso primo maggio, finalmente, ho potuto entrare nel cimitero di Turigliano per far visita alla tomba di un mio familiare, fiduciosa di trovare "tutto in ordine", come del resto avevo appreso dai giornali. Il paesaggio che mi si è presentato è stato disarmante: un prato di erbacce spontanee ricopriva i tumuli fino a metà croce ed in alcuni punti non si capiva più dove iniziasse e dove finisse il terreno ospitante i poveri resti, tanto che, per raggiungere la tomba del mio familiare, ho dovuto farmi accompagnare per evitare d'inciampare o di cadere. Nulla da imputare agli operai sempre disponibili e cortesi. Si dà la colpa alla pioggia, che per fortuna in questi mesi non si è quasi vista. Si parla di rispetto dovuto ai cittadini che pagano le tasse. Il rispetto, la pietas ed il decoro tuttavia devono andare anche a coloro che non ci sono più e che, in questo modo, non hanno più neanche il riconoscimento della loro tomba. Il decoro di un luogo così doloroso avrebbe dovuto essere un fiore all'occhiello per la nostra città, in un periodo così delicato in cui ci vien raccomandato di stare casa assicurandoci che andrà tutto bene. A questo punto le scuse del signor Cimino o di qualcun altro sarebbero davvero superflue. Un po' come chiudere la stalla quando i buoi sono scappati.”