"Cisl, 70 anni e non sentirli"

martedì, 5 maggio 2020, 16:18

di andrea figaia

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera aperta di Andrea Figaia, segretario confederale Cisl Toscana Nord, responsabile di Massa Carrara, agli iscritti Cisl della provincia.



"Il 30 aprile 1950, alla vigilia del 1 Maggio, nasceva ufficialmente la Cisl.

"70 anni e non sentirli", settantanni trascorsi da quando un numeroso gruppo di sindacalisti di origine cattolica, fortemente permeati nei principi della dottrina sociale della Chiesa, della laicità della politica e dalla politica e convinti dell'autonomia sindacale e tra i sindacati, decise di rendersi autonomo e fondare la CISL, la Confederazione Italiana Sindacale del Lavoro.

Valore fondante fu l'autonomia delle categorie - rappresentanti dei 'mestieri' - dalla Cisl, con la quale però stipulare un patto federativo o meglio confederativo; ma anche fu l'autonomia della Cisl dagli altri sindacati e, soprattutto, dalla politica partitica.

Erano anni quelli in cui si doveva pedalare forte, per avere la conferma mensile dell'iscrizione al sindacato, per l'opposizione senza sconti del padronato, per le forti difficoltà dialettiche tra le sigle che le perturbazioni istituzionali dell' epoca certo non affievolivano, tutto per guadagnarsi una ipotesi di futuro coerente nel percorso intrapreso: quello della autonomia associativa.

La nascita del Centro Studi di Fiesole, coerente con gli ideali democratici atlantici e di democrazia sociale e solidale, rappresentò la conferma di uno spartiacque culturale, garanzia formativa rispetto alle necessarie ed evidenti differenze politiche.

Lo sviluppo economico radicatosi nel sistema sociale, le sue tensioni e l'evidenziarsi di modalità produttive sempre più seriali, con un artigianato ingrandito e di qualità a supporto, nelle zone più economicamente avanzate del Paese, mostrava evidenti i limiti anche della legislazione sociale in materia di lavoro.

Fu qui che la CISL diede forse il meglio di sè, con la sua capacità operativa complessiva, anche di conoscenze, riuscendo a mettere in campo fior di studiosi della legislazione del lavoro, tra cui quel Gino Giugni che, alla fine assieme ad altri, mise il cappello sullo Statuto dei Lavoratori. Fertile sinergia tra culture diverse ma dialoganti, quella cattolica e quella socialista, utile per il confronto con il mondo del lavoro piu massimalista, che capirà la complessità positiva e politica di quanto raggiunto, solo successivamente.

MA ANCORA L'INTUIZIONE DELLA NECESSITA' DI ADDIVENIRE, DA E TRA LIBERI, AD ACCORDI DI CONTRATTAZIONE, CHE, ADDIRITTURA SOSTITUENDO LA LEGGE, FOSSERO OPERATIVI E DI CONCRETO AIUTO QUOTIDIANO, PROPRIO PERCHE' IDEE ORIGINATE DA CHI RAPPRESENTA DIRETTAMENTE IL MONDO DEL LAVORO.

Venne poi la stagione della lotta al terrorismo - nelle sue fasi - durante le quali il Sindacato e la Cisl si schierarono a favore della difesa della Costituzione. Si trattò di qualcosa di più di una semplice dichiarazione congressuale: toccava tenere il fronte delle fabbriche libero da infiltrazioni, toccava distinguersi di persona a tutti i livelli. Alla fine all'amico Tarantelli toccò di pagare con la vita la coerenza ed il disegno di un futuro che doveva essere adattato ai tempi nuovi.

La necessità di semplificare, rendere meno difficoltoso, organizzare meglio le varie tipologie di lavoro presente, quello industriale e quello del mondo dell'artigianato, quello degli uffici, dei servizi e quello del mondo pubblico, hanno caratterizzato gli ultimi decenni del dibattito in essere, forzato spesso dalle difficoltà produttive di concorrenza ed anche per la presenza nel nostro Paese del debito pubblico, in un contesto sempre più globalizzato.

Quà si annida il verbo di coloro che vedono nel sindacato un orpello superato, una inutile congrega di pocofacenti specializzati nel difendere poteri superati – come dire – ancora in bianco e nero, come quei cinefilmati delle origini. I corpi intermedi per costoro, interessati, possono e devono essere superati dalla Politica che per sua natura deve occupare tutti gli spazi presenti, candidandosi sempre ad interloquire direttamente con i vari mondi della Società senza , appunto, vie di mezzo, che per loro natura devono invece rappresentarli o quantomeno provarci.

Altri pensano di risfoderare i propri vessilli convinti che la crisi del capitalismo, evidente, riporti attuale quella dicotomia, quello schema che tanto successo ebbe nel secolo scorso.

Ecco perchè non sentirli: perchè la 'vecchia' natura associativa, cioè libera, rimane la chiave di volta di un futuro che va costruito insieme, senza fughe, omissioni o amnesie, ben centrati sugli interessi di chi si intende continuare a rappresentare: pensionati e lavoratori.

Quando mai, storicamente, dopo una guerra, una pandemia, il mondo del lavoro si è ritrovato così forte da non avere bisogno di difendere e costruire una propria identità,

nuova, adatta al contesto mutato ? Forse le conquiste sociali, i diritti, sono arrivati per gentile concessione ? E perchè mai gli imprenditori dovrebbero continuare ad essere rappresentati associativamente e noi no ?

Sicuramente chi non vuole il Sindacato, ha le sue buone ragioni. Quelle del più forte.

Questo periodo pandemico ci impedisce di festeggiare politicamente, con i nostri riti questa straordinaria esperienza; avremo modo di ritrovarci.

Penso sia una buona cosa ribadirci, da remoto, la lealtà ai principi e valori fondanti. W la CISL.

Andrea Figaia, Segretario Confederale Cisl Toscana Nord, Responsabile di Massa Carrara.

I Segretari Generali Cisl Massa Carrara, dalle origini alla fusione in Toscana Nord, avvenuta il 14.10.2014.

1944 -1948 CARLO PIEROTTI CGIL/RESPONSABILE PER LA CORRENTE CRISTIANA

1948 - 1949 CARLO PIEROTTI MASSA e GIORGIO GENTILI CARRARA LCGIL

1949 - 1950 CARLO PIEROTTI LCGIL

1950 - 1952 CARLO PIEROTTI CISL

1952 - 1953 STELVIO RAVIZZA CISL COMMISSARIO CONFEDERALE

1953 - 1954 MARIO SIMONINI CISL

1954 - 1955 GIOVANNI MAGNABOSCO CISL

1955 - 1958 MARIO MASCETTI CISL

1958 - 1961 ADRIANO MENCONI CISL

1961 - 1965 LORENZO VARANI CISL

1965 - 1977 MARINO ALBERTO BERTONCINI CISL

1977 - 1989 AUGUSTO CESARE LEONARDI CISL

1989 - 1993 ANDREA BISO CISL

1993 - 1994 SERGIO BETTI COMMISSARIO CONFEDERALE CISL

1994 - 2001 MAURIZIO PETRICCIOLI (già Segretario Nazionale Confederale, attuale Segr. Generale della Cisl Funzione Pubblica)

2001 - 2009 SERGIO ZANGOLLI CISL

2009 - 2014 ANDREA FIGAIA CISL

2014 a tutt'oggi MASSIMO BANI ( UST CISL TOSCANA NORD Massa - Carrara Lucca Pistoia )"