"Dobbiamo ripartire con attenzione"

lunedì, 18 maggio 2020, 09:26

di andrea figaia

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento di Andrea Figaia, segretario confederale Cisl Toscana Nord, responsabile di Massa Carrara, in occasione della riapertura delle attività.



"A fronte di una media contagi regionale toscana dello 0,65 la nostra Provincia, come in altre classifiche negative, nuovamente primeggia con un dato medio dello 0,53; disaggregandolo si ottiene una media che si avvicina allo 0,9 in lunigiana e più bassa in costa, vicina allo 0,36, sia pure inferiore alla Versilia, più alta, con lo 0,39 e rotti.

Anche la % dei morti rispetto ai contagiati ( cioè una capacità di gestire il fenomeno rispetto agli effettivi, sempre dati ufficiali alla mano (!), il quadro non migliora. Vediamo.

La media nazionale viaggia intorno al 13,90 %, la Spagna sopra il 10,50, la Francia intorno al 15%,il Belgio si avvicina al 16% mentre la Germania sul 4,5%.

La Lombardia tocca un non piacevole 18,30% mentre la Toscana il 9,80%. Liguria ed Emilia, confinanti, intorno al 14,50%. Massa Carrara il 13,50% .

In Provincia si può notare una coerenza tra maggiore incidenza del contagio e percentuali di letalità dello stesso a livello di zona, anche considerando il fatto che l'ospedale Covid è il NOA di Massa, UN OSPEDALE DI NUOVA GENERAZIONE, ORIZZONTALE E MODULARE, ben in grado di adattarsi alle esigenze straordinarie che lo stavano investendo. Le risorse stanziate nel decreto legge dei giorni scorsi impongono una spese diciamo territoriale, risorse cioè destinate obbligatoriamente a favore della sanità non ospedaliera, di prossimità, vicina alla gente.

Questo apre importanti conferme anche per il monoblocco di Carrara, atteso all'esordio delle cure intermedie no Covid, impostato a 24 h. Mentre per Massa, l'utilizzo appropriato, al momento, delle cure intermedie Covid nella parte nuova del vecchio Ospedale san Giacomo e Cristoforo, fa pensare naturalmente alla possibilità di utilizzarlo post pandemia anche per la 'nuova' struttura della Casa della Salute complessa.

Le attività industriali del comprensorio sono sostanzialmente continuate in tutto il periodo e le 'grandi' fabbriche non si sono fermate. Ripartono anche le poche in parte sospese.

Non mi pare assolutamente ci sia l'intenzione di continuare il fermo del marmo che invece è subito ripartito al piano ed al monte.

Le attività dell'edilizia e delle professionalità ad essa contigue come l'impiantistica possono già operare e certamente si stanno strutturando anche nel versante industriale come supporto alle fabbriche, come detto, sostanzialmente sempre in attività.

Oggi (lunedi 18) ripartono le attività di supporto alla persona, attività di cui si sente personalmente un grande bisogno e che piano piano dovrebbero riprendere il loro trend.

In questi settori, come nel commercio al dettaglio ma anche nei bar, nei ristoranti, negli alberghi e negli stabilimenti balneari si sente forte la preoccupazione occupazionale. Le assunzioni erano per lo più stagionali ed a tempo determinato e part time; ma soprattutto avevamo calcolato una presenza di nero davvero spropositata, resa evidente dalla semplice disamina del rapporto tra attività e persone assunte. Questo lavoro nero mancherà ?

Avevamo denunciato il fenomeno, dichiarando che da decenni è la cassa integrazione vera, quella che permette di continuare a studiare, di avere poi anche un po' di Naspi, che aiuta le famiglie, che permette di andare avanti. Questo il punto: la stagione turistica non può non andare per il meglio e gli imprenditori devono scommettere sul futuro.

Una cosa appare chiara: il lockdown non sarà più nazionale o regionale ma eventualmente locale. Ed allora se mai come questa volta dobbiamo ripartire, lo dobbiamo fare con attenzione, utilizzando presìdi e procedure, attenti agli altri ed a noi stessi, forti della consapevolezza che una eventuale chiusura totale locale sarebbe forse la mazzata finale.

Un autunno lacrime e sangue come forse non abbiamo mai visto".