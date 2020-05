Rubriche : adolescenti al tempo del coronavirus



“È brutto doverci lasciare così senza avere avuto contatti per tante settimane…”

giovedì, 7 maggio 2020, 14:01

di beatrice chessa

Di Beatrice Chessa classe IV° B liceo classico Repetti

La prima cosa che farò non appena sì potrà uscire di casa sarà fare un bel giro per le vie della mia città e, soprattutto, rivedere e riabbracciare i miei amici e i miei parenti. Durante queste settimane, infatti, ciò che mi è mancato di più è stato proprio il contatto con le persone che amo. Prima della “quarantena” i miei piani erano ben diversi: dato che il mio trasferimento in Australia era previsto per luglio volevo trascorrere i mesi che mi rimanevano divertendomi con gli amici e passando delle belle giornate con tutta la mia famiglia; ma questo virus ha sconvolto tutto.

Spero di rivedere presto i miei nonni, che non vedo dall’inizio del lockdown, e mi mancano molto. Alcune cose che vorrei fare insieme ai miei amici appena ci rivedremo sono abbronzarci o fare il bagno insieme al mare, dato che l’estate, la mia stagione preferita, è vicina. Amo passeggiare sulla battigia, con le onde che si infrangono sui miei piedi, l’odore di salsedine nelle narici, i capelli mossi dal vento e il verso dei gabbiani che si diffonde nell’aria. Ma è bello anche passare qualche ora al bar dello stabilimento balneare, scherzando o facendo qualche gioco mentre ci gustiamo una bella piadina. Mi piacerebbe molto anche riuscire a fare una gita in montagna con i miei migliori amici. La montagna d’estate è un posto davvero rilassante: è un buon diversivo per allontanarsi dal caldo afoso della città o della spiaggia, trascorrere del tempo in mezzo al verde, fare un picnic in un prato o lunghe camminate e dormire in una tenda sotto un cielo stellato. Adoro la tranquillità che mi trasmette quel luogo, il silenzio ovunque, la presenza di animali ogni tanto, il rumore delle scarpe da trekking contro i sassolini dei percorsi sterrati…

Ho sempre sognato, dato che non ho mai avuto l’opportunità di farlo, di cenare intorno a un falò insieme ai miei amici, abbrustolire i marshmallows, cantare canzoni insieme o raccontarci storie e, infine, addormentarmi guardando le stelle. Mi dispiace molto di non incontrare nessuno in questo periodo, perchè so che mi mancheranno tanto tutti quanti ed è brutto doverci lasciare così, senza aver avuto contatti per tante settimane. Spero di poter tornare presto alla normalità e rivedere le persone care.