“Guardandomi indietro mi rendo conto che ho vissuto momenti felici che a quel tempo non avevo considerato tali…”

martedì, 5 maggio 2020, 12:45

di giulia eschini

di Giulia Eschini classe V^ A liceo classico Repetti

All’inizio di questa quarantena devo dire che non ero nemmeno troppo scontenta di stare a casa. Ho tutte le comodità e posso stare più tempo con i miei genitori, soprattutto con mio padre, dato che prima lo vedevo solo cinque minuti alla mattina e poi a tarda sera. I primi giorni si poteva ancora uscire, ma la cosa è durata per poco: quando è arrivato l’obbligo di stare sempre a casa e uscire solo per emergenza, lì ho iniziato a stare male psicologicamente. Stare rinchiusi tra quattro mura senza nessun contatto esterno, senza saper cosa fare è parecchio soffocante.

Mi ritengo anche abbastanza fortunata perché la mia casa non è troppo piccola e, oltre al terrazzo, ha un piccolo giardinetto, ma molte persone vivono in appartamenti senza un cortile e quindi non hanno modo di stare all’aria aperta, oltre al balcone. Ci si può intrattenere in vari modi: disegnando, cucinando, ballando, giocando, leggendo, ascoltando musica, guardando film o serie TV e, ovviamente, studiando.

Con tutte queste alternative sembra quasi impossibile annoiarsi, ma dopo qualche tempo le giornate diventano monotone e noiose. Non si può riprodurre tutta la collezione di quadri di Van Gogh, cucinare l’intero ricettario di Benedetta Parodi, leggersi un’intera enciclopedia di dieci volumi, sentire tutta la discografia della propria band preferita, guardare e riguardare la filmografia di Leonardo di Caprio o imparare le vite di tutti i poeti dell’Ottocento.

Inoltre, io personalmente, sento molto la mancanza dei miei amici, dei miei parenti e, può sembrare strano, anche della scuola. In particolare mi manca alzarmi alle sei del mattino, correre per non perdere il bus, sentire l’aria fresca che mi accarezza il viso. Mi manca incontrarmi con gli amici alla fermata, scambiarsi notizie varie, farsi forza a vicenda se quel giorno si ha una verifica, rassicurarsi a vicenda se il giorno prima si ha preso un brutto voto. Poi arrivare a scuola ancora mezzi addormentati, ma felici di vedersi.

Se una mia amica aveva bisogno di chiarimenti, anche chiesti all’ultimo minuto, su un argomento che io avevo già fatto, cercavo di aiutarla. Infine separarsi nelle varie classi e lì incontrare i propri compagni, chiacchierare quei cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e poi sedersi al proprio caro compagno di banco. Mi manca ogni singolo dettaglio dell’ambiente e della routine scolastica.

Era bello ridere e scherzare insieme, ma anche seguire le lezioni in classe, al proprio posto, con persone concrete e non online. Non posso dire che mi manca fare verifiche e interrogazioni, ma sicuramente preferirei farle “dal vivo” piuttosto che via internet. C’era confusione a volte, è vero, ma quel brusio di sottofondo un po’ mi manca: era il rumore della “vita”, segno che noi eravamo lì presenti, mentre ora le aule rimangono vuote, prive di tutti gli studenti e di quei suoni. Così come i cinema, gli stadi, tutti i luoghi pubblici.

Un paesaggio desolato, quasi inutile: che senso ha un cinema di esistere se non ci sono gli spettatori? Guardandomi indietro mi rendo conto che ho vissuto momenti felici che a quel tempo non avevo considerato tali e ora provo un senso estremo di nostalgia, che mi porta anche a rivedere le mie priorità. Infatti questa quarantena fa capire chi e che cosa è davvero importante: non l’oro, non gli oggetti, ma le persone, la salute, l’amicizia, l’amore, ogni singolo secondo della propria vita. Sto imparando che bisogna vivere ogni singolo istante, come se non ci fosse un domani, godersi ogni piccolo momento.

Ogni volta che accendo la TV per guardare il telegiornale, mi si stringe il cuore: sento persone ammalarsi e morire, come se la morte fosse un contadino che falcia un campo di grano e le persone fossero le spighe dorate. Troppe persone innocenti sono morte, purtroppo la vita a volte è ingiusta, ma la loro memoria andrà avanti. Finché le persone più care dei defunti si ricorderanno di loro, allora non saranno mai davvero morti. Non ho paura per me stessa, non ho paura di ammalarmi e morire, la morte non mi spaventa. Ho paura per le persone che mi stanno accanto, per le persone che amo, quelle a me più care. Queste persone poche ma buone, mi vogliono bene, mi aiutano e mi apprezzano per quello che sono. Senza di loro non saprei cosa fare, non le posso perdere.

Vita mortuorum in memoria est posita vivorum.