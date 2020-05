Rubriche : adolescenti al tempo del coronavirus



“Ho cominciato a desiderare di tornare a scuola…”

martedì, 26 maggio 2020, 12:31

A parlare e raccontare che cosa ha significato per loro la pandemia di coronavirus sono gli alunni della classe II° B della scuola media Carducci di Carrara

Io, a causa del Corona Virus, sono costretto a passare le mie giornate in casa, senza poter vedere i miei compagni di classe e i miei amici. All'inizio della chiusura delle scuole ero abbastanza contento di non dovermi alzare al mattino e di starmene a letto a dormire. Ma, col passare dei giorni, ho incominciato a desiderare di andare a scuola perché lì incontravo i miei compagni e i professori e con loro trascorrevo la mia giornata. Ho iniziato ad annoiarmi, quindi ho cominciato a parlare con i miei amici attraverso i videogiochi, ma ho scoperto che non è la stessa cosa, perché non ci potevamo vedere dal vivo…

(Vincenzo Muzio)

So che torneremo a passare giornate sulla sdraio a prendere il sole nel giardino della nonna, a fare lunghe passeggiate con le amiche, a guardare il tramonto sedute sulla sabbia, mentre le onde si infrangono sugli scogli, a tormentare i prof durante la ricreazione e soprattutto torneremo a ridere tutti insieme. Non nego però che molte cose cambieranno. A volte penso “Che cosa starei facendo in questo momento se non ci fosse il coronavirus?” Adesso probabilmente non starei sdraiata sul letto a scrivere. Se devo trovare un lato positivo in tutto questo, dico che la quarantena mi ha aiutata a capire chi sono e cosa voglio fare in futuro, a non arrendermi durante le avversità e soprattutto a stare sola. Lo so! Ora sarei in gita probabilmente, con tutti i miei amici che mi fanno sempre sorridere anche in momenti come questi. Sono grata di non aver perso nessuno e anche fermamente convinta che l’Italia supererà anche questo momento difficile.

(Giulia Zoe Dell’Amico)

Ormai la pandemia sta facendo impazzire tutti, dai più grandi ai più piccoli. Negozi, bar, centri commerciali, scuole...tutto chiuso! L’unica cosa bella è che ora si può stare più tempo con i propri familiari, che prima quasi non consideravamo, perché pensavamo alle feste, alle uscite con gli amici e a comprare abiti di marche costose per fare colpo sugli altri. Anche in questo momento, purtroppo, ci lamentiamo per cose futili, mentre ci sono persone, infermieri e medici, che rischiano la vita nel tentativo di salvare chi è stato colpito dal covid-19. Si tratta di un virus che da diversi mesi ha iniziato a circolare e ha rovinato le nostre vite, rinchiudendoci dentro le nostre case senza poter uscire. Vediamo fuori dai supermercati lunghe file di persone, tra cui ci sono anche i nostri genitori che aspettano il loro turno per acquistare più cibo possibile per sfamarci tutti i giorni e che, quando rientrano a casa, hanno sul volto i segni della mascherina. Anche noi ragazzi possiamo fare qualcosa per contenere i contagi; ad esempio, possiamo restare a casa, invece di programmare uscite con amici.

(Giulia Cia)

Secondo me l’immagine che descrive questa pandemia covid 19 è una foto che sta girando sul web dove si vede un corridoio dell’ospedale e all’interno di esso ci sono dei supereroi che si inchinano al passaggio di infermieri che portano la mascherina come da oggi dovremmo fare tutti quanti. Infatti i veri supereroi sono quelli che hanno combattuto in prima linea per aiutare il maggior numero possibile di persone che hanno contratto questo virus.

(Alessia Cappè)