Rubriche : adolescenti al tempo del coronavirus



“Ho voglia solo di correre con la mia bici…”

sabato, 9 maggio 2020, 10:14

Di Leonardo Passeggia classe IV ° B liceo classico Repetti

Penso che non farò niente di straordinario quando avrò la possibilità di uscire di casa, ho voglia solo di correre con la mia bici, magari insieme ai miei amici, per scoprire i luoghi più nascosti di Carrara, che non si riesco mai a vedere per la fretta che hanno sempre i miei genitori. Non vogliono che io vada da solo, ci sono troppe macchine in giro, mi dicono che preferiscono che andiamo insieme. Però, in questo modo mi perdo tutto ciò che potrei vedere se fossi solo o con i miei amici.

Andrei per le stradine di Marinella, passando per i campi con la voglia di fare corse in luoghi in cui non ci sono persone, per spingere i pedali con tutta la forza che ho nelle gambe. Ora invece l’unico spostamento che posso fare con la mia bellissima e coloratissima bicicletta è girare attorno al mio palazzo, mentre tutti gli abitanti del condominio possono osservarmi dalle loro finestre. È brutto, non mi fa sentire a mio agio, non c’è neanche uno spazio adatto per fare tanti giri, anche velocemente, perché intorno all'abitazione sono parcheggiate le macchine e quindi, per paura di rovinarle, vado molto piano. Nonostante la costrizione, è il mio unico sfogo per muovermi.

Il mio gioiello è nero e rosso, ha un colore molto accattivante, sembra di guidare una Ferrari. Mi capita di guardarla quando mi riposo e mi vengono in mente tutte le volte in cui mi ha accompagnato in tutti i posti della mia amatissima città. Me l’hanno regalata quando avevo undici anni, ero ancora un ragazzino che cavalcava il suo bolide senza accorgersi dei pericoli che c’erano e che ci sono tutt’ora per la strada. Ricordo una volta quando dissi ai miei genitori che non avevo guardato la strada e per poco una macchina non mi era venuta contro. Non si arrabbiarono … Di più. E quindi, come farebbero dei bravi genitori, mi misero in punizione e decisero che sarei potuto andare fuori in bici soltanto con loro. In quel momento pensai con un po’ di rabbia: “Perché non me ne sono stato zitto?”.

Se quel momento fosse andata diversamente, non starei a sognare di uscire dalla quarantena per andare a scoprire da solo i luoghi nascosti della città. Un po’ di zone le ho già scoperte con mio babbo, alcune sconosciute, come ad esempio verso il Viale Galilei dove si trova una stradina che ti fa fare un giro passando per il Muraglione e ti fa uscire verso il Campo Scuola. Vi si trovano delle case con bei giardini, con molte piante che mi piacciono un sacco e mi rilassano proprio. Mi piace la natura, dove puoi trovare diversi tipi di animali molto carini e molti tipi di piante che, con la bici oppure camminando, puoi ammirare insieme al paesaggio di campagna che ti circonda. Mio babbo, vedendo la mia espressione in questi momenti, dice che sono un gatto. E chissà che lo sia stato, anche se non mi piace molto camminare, come invece forse piace fare ai gatti.

Cercherò di fare sempre attenzione alle macchine che passano per la strada e anche alla gente che passeggia, come già facevo prima che il governo emanasse il decreto per restare a casa, che consente solamente di uscire per lavoro, per le emergenze oppure per andare a fare la spesa, ma di certo non per andare in bici. Per ora mi limiterò a pensare alle corse ciclistiche che guardavo in TV insieme al mio amico Diego, che abita nel mio palazzo, tifando i nostri ciclisti italiani: il “Giro d’Italia”, il “Tour de France” sono tra le competizioni più importanti al mondo, Nibali aveva vinto e io e Diego ci eravamo messi ad esultare.