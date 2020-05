Rubriche : Adolescenti al tempo del coronavirus



“ …il tempo non passa mai…”

lunedì, 25 maggio 2020, 10:37

di II^ media scuola media carducci

A parlare e raccontare che cosa ha significato per loro la pandemia di coronavirus sono gli alunni della classe II^ B della scuola media Carducci di Carrara

Il tempo non passa mai e la tristezza aumenta: queste sono le mie parole per descrivere il disastroso periodo che stiamo vivendo. Sono una ragazzina di 13 anni e, come tutti, sono chiusa in casa. Da quando sono in lockdown non mi sento più libera: questo non è vivere, ma soltanto esistere. In casa noi adolescenti tendiamo a non fare molto, ma io cerco di impiegare il mio tempo in modo tale da essere comunque felice pur nella tristezza generale del mondo. Parte del mio tempo la occupo in chiamata con Noemi e Federica, mi diverto a leggere e a fare un po' di attività fisica e a giocare con il mio "cagnone" Ercole. Mi mancano gli abbracci con le amiche, che non ci potremo ridare per molto, troppo, tempo, le nostre litigate stupide, i nostri sorrisi, i nostri pianti: non si conosce l'importanza di una cosa fin quando non la si perde. Noi abbiamo perso la nostra libertà e la nostra normalità. Non appena sarà possibile, la prima cosa che vorrei fare è riabbracciare la mia migliore amica Anna, che abita a Monza e che ha sofferto tanto durante la pandemia, perché i suoi genitori sono medici. La lontananza ci ha separate fisicamente, ma con il cuore siamo e saremo sempre vicine.

(Giada Zubbani )

Durante i giorni di quarantena mi annoio parecchio, cerco di far passare il tempo sistemando gli appunti, guardando molti film e serie TV e facendo i compiti. In questo momento provo molta paura e anche un po'di tristezza, mi mancano le mie amiche e i miei parenti. Non avrei mai pensato di dirlo, ma voglio tornare a scuola, non vedo l'ora che tutto questo finisca. Rimpiango la normalità delle mie giornate fatte di compiti ed allenamenti in piscina, di scherzi, di risate e della spensieratezza che contraddistingue la mia età. In questi mesi di "reclusione" ho riscoperto il valore degli affetti: gioco con le mie sorelle, aiuto la mamma nelle faccende di casa e mi alleno con il babbo. Caro diario spero di poterti raccontare al più presto di gite e viaggi, di amici e divertimento e di lasciarmi alle spalle questa brutta esperienza.

( Martina Tardelli)

L’altro giorno ho avuto un crollo emotivo, sembrava che il mondo mi stesse per cadere addosso, ho pianto tanto, volevo stare con le mie amiche e fare quello che più mi piace. Mi sento triste e annoiata, mi sembra tutto così monotono e brutto, mi sembra che il tempo non scorra mai, tutto sembra in slow-motion. I primi giorni ero abbastanza contenta di rimanere in casa ma, appresa la notizia del prolungamento della quarantena, tutto il buon umore è svanito. Inizio a essere preoccupata per quello che sta succedendo, ho paura che il coronavirus possa arrivare a colpire i miei amici, i miei parenti o peggio ancora la mia famiglia. Sono molto preoccupata per papà perché è quello che esce più spesso a fare la spesa. Provo anche rabbia nei confronti di quelle persone che ancora non hanno compreso la gravità della situazione: continuano a uscire di casa infischiandosene delle disposizioni di legge emanate dal governo, mettendo così a repentaglio la loro salute e quella degli altri. Spero che tutto questo finisca presto e che le persone malate riescano a curarsi e a rimettersi il prima possibile, grazie a tutti i dottori e gli infermieri che stanno rischiando la loro vita per salvare quella degli altri.

( Federica Lombardo )

Direi che i veri “Vincitori“ sono i dottori, gli infermieri che ogni giorno rischiano la loro vita nel tentativo salvare i malati e fermare la pandemia. Finché non troveranno il vaccino, nessuno sarà al sicuro e, secondo me, dobbiamo imparare a convivere con la mascherina e a rispettare le distanze. Inoltre se i posti in terapia intensiva sono aumentati è merito anche di chi dona alla Protezione civile e a tutti gli ospedali. Una cosa è certa: non bisogna abbattersi e soprattutto bisogna restare in casa per ridurre i rischi di contagio.

( Sofia Bozicevich )