Rubriche : adolescenti al tempo del coronavirus



“La pandemia e la quarantena ci hanno tolto tanto…”

domenica, 31 maggio 2020, 10:42

Le voci dei bambini della quinta elementare della Gentili di Fossola a raccontare il disagio della lunga quarantena

Il 5 marzo 2020 ci è’ arrivata la notizia che le scuole sarebbero rimaste chiuse per un po’ di giorni a causa del numero sempre più alto di contagi dovuti al Coronavirus. A parte lo smarrimento iniziale la mia prima reazione è stata : “E vai! Mi faccio qualche giorno di vacanza in più”. Ma le cose non erano proprio così: le notizie diventavano sempre più drammatiche e i giorni di chiusura delle scuole si prolungavano. E’ vero che non mi devo più alzare al mattino presto, e questo è un aspetto della quarantena che non mi dispiace, ma mi mancano i miei compagni e le mie maestre. Inoltre quest’anno stavamo preparando diversi eventi, dovevamo andare a vedere uno spettacolo teatrale ad aprile ed abbiamo dovuto rinunciare perdendo un’ occasione per stare tutti assieme. Per non parlare delle gite e delle uscite. Purtroppo molti eventi scolastici non so se avrò modo di recuperarli perché questo era l’ultimo anno della scuola primaria e a settembre inizierò la prima media. La pandemia e la forzata quarantena ci hanno tolto tanto, come la libertà di movimento, ci hanno costretti a stare lontano dalle persone care. Siamo obbligati tutt’ora a tenere le distanze e non possiamo abbracciarci o stringerci la mano. Speriamo che tutto torni alla normalità il più presto possibile e da quello che è successo dobbiamo imparare a capire quanto siano importanti gli affetti e la vicinanza dei propri cari e degli amici.

Lorenzo Correnti classe V° B Scuola Elementare Gentili Fossola

I primi giorni della quarantena li ho trascorsi bene perché avevo tante cose da fare visto che non andavo a scuola. Quando però i giorni stavano diventando tanti non sapevo più cosa fare e cominciavo a sentire la mancanza di qualcosa. I miei amici mi mancano tantissimo e quando abbiamo iniziato le videolezioni ho salutato tutti e parlato con i miei amici: ero felice di rivedere loro e le maestre. Tutti i giorni facciamo due ore di lezione sia al mattino sia al pomeriggio e le giornate passano più in fretta. Sta arrivando l’estate e sono preoccupato perché non so se potremmo andare al mare. Intanto trascorro il mio tempo libero in terrazzo a leggere e a giocare ai videogiochi e a curare le piantine: togliere le erbacce e dare loro acqua…

Giano Maltese classe V° B Scuola Elementare Gentili Fossola

Mi sono state negate tante per il corona virus: uscire ,andare a giocare a pallone,rivedere gli amici. Sono molto triste per queste cose che non posso fare. Vorrei tanto rivedere le mie maestre. Ci sono delle regole da rispettare e consigli da seguire, per esempio lavarsi le mani spesso e rispettare le distanze di sicurezza Vorrei rivedere mia nonna, mio zio e mia zia e la mia cuginetta Luna. Ogni sabato dormivo con mia nonna e ora non posso più…

Kevin Albertoni classe V° B scuola elementare Gentili