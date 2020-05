Rubriche : adolescenti al tempo del coronavirus



“La prima cosa che farei alla fine della reclusione? La serata cinema con i miei migliori amici…”

venerdì, 8 maggio 2020, 09:56

di filippo fiaschi

di Filippo Fiaschi 4 b liceo classico Repetti

Purtroppo, la reclusione forzata per il covid 19 ci obbliga a rimanere in casa. Di conseguenza, tutti noi non possiamo svolgere le classiche abitudini che un tempo avevamo. Per questo, soffriamo e speriamo che a breve sarà tutto finito. Considerato che potremo uscire nuovamente verso l’inizio dell’estate o poco prima, mi piacerebbe andare al mare, non per forza per fare un bagno, ma più che altro per passare il tempo con qualche amico, magari giocando a ping-pong oppure a carte, sorseggiando una granita ghiacciata che sa di un’estate tanto aspettata. Chiaramente potrei fare molto altro, come guardare un film al cinema, quando riapriranno, o andare dai miei cugini a Livorno, che non vedo da più di due mesi. Però, se dovessi scegliere, la prima cosa che farei dopo la fine della reclusione, è sicuramente la “serata cinema”. Ormai diventata un rituale, è una semplicissima serata passata a casa mia con i miei migliori amici, sia maschi sia femmine, che facciamo periodicamente da circa un anno. Inizia alle 19:30, quando arrivano tutti. Se è inverno, chiacchieriamo e iniziamo a cercare un film da vedere; se è estate, invece rimaniamo giù giocando a ping-pong o a biliardino. Per cena, i miei genitori fanno un fantastico barbecue. Altrimenti, soprattutto nei mesi freddi, ordinano delle pizze e friggono un po’ di patatine. Finito di mangiare è l’ora del film. Abbiamo tutti dei gusti contrastanti riguardo il film da vedere, c’è chi vuole un horror, chi una commedia, chi un cartone o chi ancora una “love story”; però, quasi sempre, scegliamo un film d’avventura. Al termine del film, verso le 23,30, c’è uno dei passi principali della serata cinema: il gelato! Facciamo delle coppone di gelato artigianale e di Viennetta, un fantastico gelato surgelato, diventato oramai il simbolo del nostro gruppo. Mentre ce le gustiamo, ci intratteniamo morendo dalle risate con le puntate registrate di Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis. Dopo infiniti richiami, all’incirca all’1,30, io e mio padre accompagniamo tutti a casa e intanto io e miei amici cantiamo a squarciagola brani di giovani cantanti italiani e internazionali