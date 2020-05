Rubriche : Adolescenti al tempo del coronavirus



“Mi piacerebbe anche solo poter andare al mare, rimanere seduto su uno scoglio, osservarlo e ascoltare il suono delle onde…”

lunedì, 11 maggio 2020, 13:55

di matteo bruschi

Matteo Bruschi classe IV^ B liceo classico Repetti

Non appena avrò la possibilità di uscire di casa la prima attività che desidero fare è: poter tornare alla mia quotidianità che solo ora mi rendo conto di come in poco tempo possa esserci tolta e quanto prima la dessi per scontata. Mi piacerebbe tornare a poter anche solo andare in centro città con tutta la mia famiglia; ma forse ancor di più andare al mare, rimanere seduto su uno scoglio, osservarlo e ascoltare il suono delle onde. Proprio il mare sarebbe il primo luogo in cui mi recherei perché mi fa pensare alla libertà, cosa che adesso mi manca un po’.

Un’altra cosa che desidero fare e poter incontrare persone che non vedo da molto tempo, per esempio i miei amici e i miei compagni, che in questo periodo posso vedere solo attraverso lo schermo del mio telefono. Vorrei riprendere i miei impegni settimanali che prima della quarantena, a volte, svolgevo con leggerezza e superficialità, ma che dopo la reclusione che ci è stata imposta valorizzerò di più.

Poi mi piacerebbe fare delle passeggiate per la città insieme alla mia famiglia o con i miei amici per vivere di più le cose che ho intorno, a cui prima non davo molto valore, ma di cui, adesso che non le posso più vivere quotidianamente, capisco il vero valore. In particolare è stata frenata la mia passione per la musica: con mio fratello avevamo in programma di prendere parte a dei concerti di cantanti che seguiamo molto e di cui apprezziamo in particolar modo le canzoni, ma per colpa della quarantena non riusciremo a partecipare perché sono stati annullati. La musica riesco ad ascoltarla anche durante il giorno con il mio giradischi o con il telefono. La musica riesce a trasmettermi delle fortissime emozioni che riescono a non farmi pensare alla situazione che adesso stiamo tutti vivendo e che mi mette un po’ di timore. Io penso che dopo questa strana esperienza ne usciremo tutti molto più uniti dopo che abbiamo provato ad aiutarci l’uno con l’altro per superarla.