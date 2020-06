Rubriche : Adolescenti al tempo del coronavirus



“…mi piacerebbe tanto tornare a vivere normalmente almeno per un giorno…”

lunedì, 1 giugno 2020, 13:10

di quinta A e della quinta B della elementare Aurelio Saffi

Le voci dei bambini della quinta A e della quinta B della scuola elementare Aurelio Saffi a raccontare il disagio della lunga quarantena

Io sto provando pura noia perché mi mancano la scuola, le mie maestre ed i miei compagni. Mi manca tanto la vita quotidiana, mi piacerebbe tanto tornare a vivere normalmente almeno per un giorno; però sono molto felice di poter sentire la voce delle mie maestre, dei miei compagni e di poter vedere le loro immagini sul telefono: l’unica cosa che ci tiene uniti.

Doha Makhlouf classe V° B Scuola Elementare Aurelio Saffi

La scuola la stiamo facendo da casa e questa esperienza mi ha tolto la possibilità di giocare e scherzare con i miei compagni, di far disperare le mie maestre con le mie facce buffe per attirare la loro attenzione; mi sono accorto che sto imparando lo stesso cose nuove e lavoro decisamente meglio a casa che a scuola. Sono diventato casalingo, quindi non soffro tanto: a casa mi sento protetto e felice, riesco a giocare anche da solo. Ho imparato a giocare di più con mio fratellino Elia. Mi mancano i miei amici ma so che li rivedrò il prossimo anno e forse non potremmo più giocare insieme a ricreazione.

Alessandro Coppa classe V° B Scuola Elementare Aurelio Saffi

In questi giorni di quarantena mi sono sentito rinchiuso ma felice allo stesso tempo perché gioco con i miei amici e mi video chiamo con mia sorella.

Alessandro Olabi classe V° B Scuola Elementare Aurelio Saffi

A causa del corona virus mi manca molto giocare con i miei compagni di classe, andare e giocare al parco con i miei fratelli. La cosa che mi manca di più è andare al mare. Provo tristezza perché dopo un po’ stare a casa mi annoia. Non vedo l’ ora che finisca, così, potrò fare tutto quello che ho detto.

Daniel Matichecchia classe V° B Scuola Elementare Aurelio Saffi

In questo particolare momento sono sia triste che felice. Sono triste perché mi mancano molte cose e non le potrò fare in seguito; non posso vedere alcune persone che vorrei rivedere e mi mancano un pochino.Sono felice perché ho molto tempo libero per giocare, riposarmi e stare un po’ da sola.Non vedo l’ora che tutto torni alla normalità.

Rachele Menconi classe V° B Scuola Elementare Aurelio Saffi

Trascorro le mie giornate giocando con mio fratello, cucinando con la mamma, giocando un po’ con il tablet e facendo i compiti. Qualche volta con le mie amiche ci videochiamiamo. Non poter uscire di casa è molto noioso, non posso vedere e giocare con le mie amiche. Quindi in questo periodo sono molto triste e annoiata.

Alessia Frediani classe V° B Scuola Elementare Aurelio Saffi