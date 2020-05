Rubriche : Adolescenti al tempo del coronavirus



“Mi ricorderò della tristezza per una libertà negata, che mi ha sorpreso una sera di febbraio”

domenica, 3 maggio 2020, 11:25

di Benedetta Parodi classe V^ A liceo classico Repetti

Oramai da quando tempo è che siamo agli “arresti domiciliari”? ...forse troppo. Un secondo sembra un minuto, un minuto, un’ora…un tempo interminabile. A volte come un uccellino di prima mattina mi svolazza in testa il famoso proverbio: “anno bisesto, anno funesto”; mi fermo e penso, è proprio così! Mi siedo vicino alla finestra con le montagne davanti che mi fanno compagnia, accendo la musica. Da quel momento il mio pensiero va in un’altra dimensione e inizio a sognare. Sogno quello che avrei dovuto e potuto fare in questi giorni. Tutto sembra reale, sento le voci, il caldo, l’aria fresca, ma finisce tutto con il rumore di una porta che sbatte o semplicemente qualcuno, che non ti ha più visto e sentito per ore, ti chiede: “che succede?”, parole che mi riportano in quella prigione di quattro mura sempre grigie e bianche. Una volta ti accoglievano con eleganza e calore quando tornavi a casa, ora invece hanno un’aria stanca e stufa come quella che sto provando io. Qualche crepa va verso la porta come per dire: “Dai esci, su!”.

Con il divano che prima era il traguardo di fine giornata - il luogo dei due secondi di pace - ora ci guardiamo con reciproco ribrezzo, tanto che fa quasi da “soprammobile al pavimento”. Le giornate sempre più calde e soleggiate sembrano farmi un dispetto come per aumentare la tentazione di uscire in libertà.

Ormai anch’io (come tutti) inizio a risentire di questa situazione, ma l’unica arma per restare in piedi è la forza, il sogno e la speranza per un mondo migliore. Di questo periodo mi ricorderò l’ascolto attento dei titoli del tg per capire se c’erano miglioramenti e alcune pazzie come i pomeriggi con una tazza di caffè fumante in mano e gli sguardi attenti alle strade e alle case vicine per vedere come passassero il tempo gli altri. Mi ricorderò anche della tristezza per una libertà negata che mi ha sorpreso una sera di febbraio.