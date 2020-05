Rubriche : lettere alla gazzetta



"Nessuna novità sulle imprese balneari"

lunedì, 4 maggio 2020, 09:28

di alessandro esperti

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento dell'avvocato Alessandro Esperti del Comitato Partite Iva Massa, Spezia in merito alla riapertura degli stabilimenti balneari.



"Sono tanti i gestori degli stabilimenti balneari che si sono rivolti al nostro comitato per sapere notizie certe sulla riapertura degli stabilimenti e della stagione estiva ma noi abbiamo riscontrato che ad oggi non abbiamo notizie da parte del governatore Enrico Rossi. Auspichiamo che l'esponente politico possa dare maggiore concretezza a chi ormai attende da settimane. Il comitato si sta attivando per l'erogazione dei bonus a favore delle piccole imprese balneari e non che ad oggi non l'hanno ancora ricevuto,tutto ciò è utopia".