Rubriche : adolescenti al tempo del coronavirus



“Non mi sembra vero che un virus si stia portando via così tante vite umane e anche la mia adolescenza…”

venerdì, 15 maggio 2020, 13:36

di zoe stroobant

Di Zoe Stroobant liceo classico Repetti

Il momento iniziale della quarantena è stato insieme il migliore e il peggiore. Migliore perché era ancora tutto così fuori dall’ordinario che non capivo davvero con che cosa ci saremmo dovuti confrontare e la mia curiosità era quindi stimolata, ma per la stessa ragione è stato anche il momento peggiore, perché non avevo idea di che cosa stesse succedendo e tutti intorno a me erano spaventati, inclusi coloro che in qualche modo costituiscono il mio faro. Mi sono ritrovata a vivere una realtà che non avrei mai immaginato, proprio mentre iniziavo a leggere ”1984” di George Orwell, che narra pure esso una realtà nella quale nessuno di noi vorrebbe risvegliarsi.

Non mi sembra vero, non mi sembra possibile che un virus stia limitando la libertà di tutti, portando via giorno dopo giorno così tante vite umane, ma anche egoisticamente la mia adolescenza.

Il 4 marzo hanno annunciato la chiusura delle scuole e in un primo momento ho esultato con i miei compagni di classe, perché così il giorno dopo ci saremmo saltati una verifica. In quel momento non potevo assolutamente immaginare cosa sarebbe successo: una pandemia che ha travolto l’intero globo e la monotonia dei giorni che mi aspettavano. Tutti i giorni sono uguali, non si distinguono e io, oltre a stare a casa e non uscire, non posso fare di più. Tutte le mattine mi alzo e mi metto davanti ad uno schermo, assistendo così alle lezioni virtuali di materie diverse, mentre il pomeriggio studio, leggo, guardo film, chiamo i miei amici. Le giornate sono piene, ma allo stesso tempo non sono mai state così vuote, manca la linfa vitale che dava loro importanza, mancano le persone, i luoghi d'incontro, la peculiarità dei momenti imprevedibili che formavano la mia vita. Come diceva Aristotele, l’uomo è uno “zoon politikon”, un animale sociale ed è proprio così che mi sento ora, un animale che ha bisogno di uscire, di vedere altri animali, ma che, purtroppo, è in gabbia. Devo dire che invidio e allo stesso tempo non capisco le persone che riescono a vedere qualcosa di positivo in questo periodo di reclusione. In molti hanno cercato di rassicurarmi, dicendo che, grazie a questo periodo di quarantena, impareremo a “smettere di voler apparire ed iniziare a essere”.

Io però sento di riuscire ad "essere" quando sono fuori, accarezzata dal sole o bagnata dalla pioggia, con i miei amici, quando posso confrontarmi con i miei amici e con i miei insegnanti, perché è questo che mi sta facendo crescere. La mia routine invece è stata stravolta completamente: ero abituata ad uscire e poter andare ovunque, vedere chiunque. Ora non è più così e chissà quando potrà tornare a esserlo. Sono ai domiciliari forzati. Non si sa nulla, ci sono solo incertezze e questo mi fa impazzire. Anche gli esperti si contraddicono, coloro che ci dovrebbero dare risposte restano vaghi.

So solo che sto avendo difficoltà a fare tutto, dallo studio ad una lettura personale, ho proprio la mente altrove, che fantastica, come è mio solito fare, sul "quando" sarà tutto finito ed è allora che la rabbia mi assale: quando cerco di collocare i miei pensieri su una linea del tempo, il “quando” infatti è l’incognita più grande. Mi riempio di impegni, ma è inutile, la mia, le nostre vite, si sono fermate, ma il tempo no, continua a scorrere nonostante tutto e lo stiamo perdendo.

È tempo che non riavremo mai indietro e che mi sembra di sprecare inesorabilmente. Le giornate sono diventate malinconiche, mi sento come avvolta da una pesantezza insostenibile, che si attorciglia dentro di me, entrando nelle cavità più impenetrabili, fino alla parte più interna del mio corpo. Piano piano questa pesantezza si impossessa di me e mi porta sempre più in basso, sempre più a contatto con la terra e con il “reale”, impedendomi anche di sognare.Mi mancano le strette di mano, gli abbracci, i baci, mi manca la voce dei miei amici, mi manca tutto. Anche la scuola mi manca, percorrere il vialetto per arrivare al mio liceo pure. Mi manca avere una vita che sia piena, frenetica, che coinvolga tutti i miei sensi e mi stimoli a dare il meglio di me. Chissà come trascorrerò l’estate dei miei sedici anni...Sembrava che dal 4 Maggio qualcosa dovesse cambiare, ma per me non è cambiato nulla.