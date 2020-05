Rubriche : adolescenti al tempo del coronavirus



“Penso a tutto ciò che mi sto perdendo e che mi perderò…”

lunedì, 18 maggio 2020, 12:16

di carlotta sanguinetti

Di Carlotta Sanguinetti classe V° C liceo scientifico Marconi

Il tempo è un concetto particolare. Per tutta la vita ho sempre pensato che volasse via velocemente, ma ora niente è più uguale a prima. In quarantena i giorni si ripetono uno uguale all’altro, giorno dopo giorno, e così il tempo si è fermato, adesso tutto va a rallentatore. Abbiamo molto più tempo per riflettere, nella mia testa ora ci sono così tanti pensieri diversi e contraddittori. Penso a tutto ciò che mi sto perdendo e tutto ciò che perderò: il mio ultimo anno di scuola, la notte prima degli esami con gli amici, il viaggio di maturità… Un po’ egoisticamente mi preoccupo di tutte queste piccolezze, che sono ciò che gli adolescenti sognano dal momento in cui mettono piede al liceo. Stiamo vivendo una situazione che ancora ora mi sembra surreale, chi avrebbe mai pensato di dover vivere una quarantena. Tuttavia, la quarantena è solo un effetto collaterale di una guerra, diversa da quelle che abbiamo studiato fino ad ora sui libri di scuola, ma pur sempre una guerra. Ci troviamo ad affrontare un virus che ci sovrasta sotto ogni aspetto. Tuttavia, ognuno di noi può contribuire a fronteggiare l’emergenza in modo diverso: la maggior parte della popolazione restando a casa e rispettando le norme dei decreti emanati dal governo, gli addetti ai servizi, necessari per andare avanti, recandosi ogni giorno sul posto di lavoro esponendosi al rischio del contagio e i nostri eroi in prima linea, medici, infermieri, operatori sanitari, rischiando la loro vita ogni giorno per salvare la nostra. Nonostante tutto, spero che questo male possa insegnare qualcosa a tutti gli italiani: apprezzare le piccole cose, non dare per scontata la nostra libertà ed essere felici per ciò che abbiamo perché, come questo virus ci ha dimostrato, in un attimo tutto può esserci portato via. Il nostro tempo è ciò che di più caro abbiamo e noi non lo stiamo sprecando, stando fermi in casa, perché se questo è ciò che serve per aiutare vale ogni minuto passato nelle nostre case.