Rubriche : lettere alla gazzetta



"Piazza Felice Palma, non tutto il mal vien per nuocere"

giovedì, 28 maggio 2020, 12:28

di franco frediani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Franco Frediani in merito alla situazione di emergenza creatasi tra piazza Palma, via delle Mura Nord e via Angelini.



"Forse tutto il mal non vien per nuocere. Il detto ben si addice alla situazione di emergenza creatasi tra piazza Palma, via delle Mura Nord e via Angelini a causa dei problemi di staticità di un vecchio edificio sorto sulle condotte della gora che da Volpigliano, attraverso piazza Aranci, giungono al Frigido.



Un paio di anni or sono lanciammo la proposta di modificare la viabilità di quella zona, proposta che potrebbe finalmente trovare attuazione. In pratica si tratterebbe di restituire a piazza Felice Palma la sua antica dignità e la sua vera funzione semplicemente vietando al traffico il primo tratto di via delle Mura e dirottando i veicoli in via Angelini per poi farli rientrare nella stessa via delle Mura attraverso il tratto di strada che fiancheggia l'ex caserma dei Carabinieri.



Attualmente, per l'emergenza suddetta, questo tratto è interdetto, ma la sua larghezza consentirebbe l'utilizzo della metà lato monti, cosa, crediamo, attuabile nell'immediato. In un secondo tempo si potrebbe procedere ad abbellire la piazzetta e la città tutta se ne avvantaggerebbe".