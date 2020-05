Rubriche : adolescenti al tempo del coronavirus



“Possiamo pensare che questa quarantena sia l’occasione perfetta per fermarsi a pensare…”

lunedì, 4 maggio 2020, 09:44

di lisa pelagatti

di Lisa Pelagatti classe V° A liceo classico Repetti

Riflettendo sui giorni passati in quarantena, devo dire che in realtà posso scorgere alcuni lati positivi. Ovviamente i primi giorni mi ero fatta travolgere dallo sconforto e dalla noia, soprattutto perché non avevo più la possibilità di uscire e vedere gli amici, ma con il tempo la situazione è cambiata. Mi sono resa conto che annoiarmi è una delle cose più belle che si possa fare. Stare semplicemente in silenzio e pensare è un qualcosa a cui non siamo più abituati, cerchiamo sempre attività da fare, abbiamo la giornata colma di impegni e non ci fermiamo un attimo. Ecco perché penso che questa quarantena offra a tutti un piccolo vantaggio che non è da sottovalutare: possiamo staccare.

Non sto dicendo che siamo in vacanza, ovviamente dobbiamo tutti impegnarci nello svolgere i nostri compiti, anche se a distanza. Questa quarantena non è quindi da associare al “dolce far niente”, a mio parere è più una sorta di presa di coscienza, un periodo in cui dare spazio ai pensieri e a tutto quello che ci passa per la testa. Possiamo cercare di viverla in modo diverso e pensare che sia l’occasione perfetta per fermarsi a pensare. Vi accorgerete che la nostra mente è una fonte inesauribile di idee e che molte di esse sono ancora inesplorate. Ecco perché la noia può essere una grande occasione per non annoiarsi affatto, per scoprire nuovi aspetti di sé, nuove idee, nuovi talenti che non sapevamo di avere. Perché mai dovremmo ignorare quest’imperdibile occasione? Abbiamo l’opportunità di poter concedere del tempo a noi stessi e possiamo finalmente prendere in considerazione quelle riflessioni che ci siamo sempre dimenticati, vergognati o rifiutati di affrontare.

E allora uno di questi giorni provate a fermarvi, abbandonate per un attimo qualunque passatempo voi abbiate scoperto in questa quarantena e pensate. Pensare non costa niente ed è la cosa più semplice che si possa fare, eppure è la più importante. Proviamo per una volta a rendere le nostre idee il centro di tutto, a non farci influenzare da quelle altrui, sviluppiamo riflessioni, storie, assurdità, trame di film, tutto quello che vogliamo. Possiamo sfruttare questo periodo buio per renderci conto di quanto sia importante dare ascolto a noi stessi.