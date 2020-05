Rubriche : Adolescenti al tempo del coronavirus



“Quando l’emergenza coronavirus terminerà sono sicura che vedrò tutto in modo differente…”

giovedì, 14 maggio 2020, 13:28

di lucia volpi

Lucia Volpi classe IV^ B liceo classico Repetti

Sono sempre stata una persona abbastanza indipendente e solitaria; amo la solitudine e perciò spesso mi rinchiudo in me stessa; questo per molti aspetti può risultare negativo, ma in questo periodo di reclusione forzata mi sta aiutando molto. Non nego però che mi manchi la vita quotidiana: poter uscire, viaggiare, stare con i miei amici. Piccolezze a cui, effettivamente, prima di tutto ciò, non davo importanza. Ho sempre amato il mondo dell’equitazione e fin da piccolissima frequento quell’ambiente; amo stare a contatto con la natura e specialmente con i cavalli.

A pensarci provo nostalgia, mi manca la mia cavalla più di qualsiasi altra cosa in questo periodo. Mi manca la sua criniera sempre piena di paglia e le smorfie che faceva ogni volta che le davo qualcosa da mangiare. Ho ripensato tantissime volte a come sarà il momento in cui la rivedrò e, per come sono fatta, penso che le porterò un bel sacco di carote, che a lei piacciono tanto. Mi manca salire in sella, sentire il vento in faccia, mi mancano le lunghe galoppate al mare e, devo ammettere, anche le cadute nel fango. Ripulirò quei paracolpi sporchi da una vita e cercherò anche di non perdere il nettapiedi in tutti gli angoli del maneggio.

Ho sempre notizie di Iris (la mia cavalla) dalla mia istruttrice, ma ovviamente la nostalgia è tanta. Quando l’emergenza coronavirus terminerà, sono sicura che vedrò tutto in modo differente, perché solo dopo tutto ciò che sta accadendo ho capito quanto sia importante la libertà, fatta di piccole cose come fare una passeggiata, portare delle carote alla mia cavalla, scambiare quattro chiacchiere con gli amici non solo per chat o in videochiamata. Mi accorgerò di quante occasioni e del tempo che ho “perso”, ho compreso l’importanza dei pranzi in famiglia e di quanto sia bello passare del tempo con alcuni zii e con i nonni. Solo quando questi giorni difficili, che hanno causato gravi problemi e hanno portato via migliaia di persona, termineranno, ricominceremo a vivere pienamente.