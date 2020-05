Rubriche : adolescenti al tempo del coronavirus



“Questo periodo fa spuntare fuori le idee più strane...”

mercoledì, 13 maggio 2020, 13:53

di fabio ziino

Di Fabio Ziino classe IV B liceo classico Repetti

Il periodo di isolamento forzato è sicuramente stressante per tutti, sia per gli anziani, sia, soprattutto, per i giovani. Infatti proprio noi siamo attaccati a tutti i mezzi mediatici possibili per conoscere gli aggiornamenti e, più raramente, i miglioramenti. Prima che ci ritrovassimo tutti in questo stato, io e un mio amico avevamo iniziato ad appassionarci ai motori e soprattutto al mondo della meccanica con la quale abbiamo contatto ogni giorno (biciclette, scooter, macchine). Dopo lunghe riflessioni e dopo essere riusciti a procurarci due ruote malmesse, abbiamo iniziato a costruire passo dopo passo una nostra bicicletta. Ci vedevamo ogni weekend a casa sua con gli attrezzi e nuove idee per creare il mezzo più sicuro (che per noi era un parolone) e funzionabile possibile. Devo ammettere che più volte abbiamo chiesto aiuto ad adulti, che ci sanno fare decisamente molto di più rispetto a noi. Ma da quando siamo a casa non abbiamo potuto mandare avanti il nostro progetto, che doveva essere pronto prima dell’estate ma, a quanto pare, non sarà assolutamente così. Quindi appena avrò la possibilità di uscire di casa andrò direttamente a continuare la costruzione della bici con il mio amico, con idee che sto avendo in questo periodo dove la calma non manca di certo. Intanto, per non stare con le mani in mano, sto cercando di creare una specie di skateboard con sopra un sellino, col quale sarà molto più comodo e agevole far andare il mezzo. Questo periodo fa spuntare fuori le idee più strane….