Rubriche : adolescenti al tempo del coronavirus



“…questo tempo perso non si potrà mai recuperare…”

sabato, 30 maggio 2020, 09:20

Le voci dei bambini della quinta B della Scuola Elementare Gentili di Fossola a raccontare il disagio della lunga quarantena



In questa quarantena mi sto annoiando tantissimo, però posso uscire perchè ho il giardino dove mi diverto ma non come a scuola perchè non posso rivedere e giocare con i miei amici di classe e di calcio. Quest’anno dovrò andare alle medie e ne sono felice, ma mi dispiace che per adesso non potrò riabbracciare le mie maestre, per fortuna le posso vedere grazie alle video lezioni ma non le posso toccare e delle volte ci sono problemi di connessione.

Filippo Barattini classe V° B Scuola Elementare Gentili Fossola

Questo anno di scuola è l’ultimo delle elementari, quindi non potremo salutare i nostri compagni e le nostre maestre e questa è una di quelle cose che non potrò recuperare come anche le gite che dovevamo fare. Vorrei ricominciare a fare è il mio sport, cioè il nuoto, perché stando in casa mi muovo molto meno e devo stare seduto sempre tanto durante le video lezioni. Spero che questo periodo di quarantena finisca presto e si possa tornare ad uscire per incontrare gli amici. Con molti di loro ho mantenuto un contatto tramite giochi come la Playstation o whatsapp, ma ora il tempo che passa mi fa capire che è molto differente confrontarsi, ridere, scherzare, a volte anche prendersi in giro stando vicini. Purtroppo tante esperienze che non ho potuto vivere non potranno essere recuperate e questo mi dispiace molto.

Alessandro Bongiorni classe V° B Scuola Elementare Gentili Fossola

…Le nostre giornate sono state completamente stravolte, mi sono mancati miei amici, le maestre, lo sport e tornare nei boschi con i miei amici e mio padre. Io, questa quarantena, assieme ad altri ragazzi o bambini che il prossimo anno andranno in un altro istituto l’ho passata con un dolore, e non si tratta del tipico dolore come quando subiamo un trauma fisico, ma di un dolore dentro, nel nostro cuore. Perché non potremmo rivedere i nostri compagni e le nostre insegnanti che ci hanno seguito con pazienza e rispetto ed è grazie a loro che possiamo affrontare i prossimi anni scolastici con rispetto verso i nostri futuri professori.

Mattia Frediani classe V° B Scuola Elementare Gentili Fossola

All’inizio questa cosa di non andare a scuola mi rendeva felice, con il passare del tempo però la mia felicità si è trasformata in tristezza, perché ho capito che non avrei più fatto le cose che facevo prima di questo virus e cioè poter liberamente uscire di casa con tutta la mia famiglia, andare a trovare i miei nonni a Napoli, vedere i miei compagni classe e amici per poter giocare con loro e poi gli allenamenti di calcio a cui tengo molto. Quando ci hanno detto che avremmo fatto le videolezioni ero felicissimo perché avrei rivisto i miei compagni di classe e le mie maestre. Insomma posso solo dire che la mia quarantena è passata velocemente senza tanti problemi, l’unica cosa che mi fa rattristare di tutta questa situazione è che essendo in quinta avrei voluto festeggiare la fine della scuola elementare insieme a tutta la mia classe per condividere i ricordi di questi anni passati assieme, per poterci salutare ed abbracciare promettendo di rivederci al mare per giocare insieme, purtroppo al momento non sappiamo ancora cosa potremmo fare o non fare durante le vacanze estive e questo tempo perso non si potrà mai recuperare come tante altre cose che avevamo in programma e che non c’è stato possibile realizzare.

Vincenzo Iorio classe V° B Scuola elementare Gentili Fossola