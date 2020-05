Rubriche : adolescenti al tempo del coronavirus



sabato, 2 maggio 2020, 14:32

di gianmarco silicani

Suona la sveglia alle 7.50 per essere a scuola alle 8.00… penserete come io possa prepararmi in dieci minuti ed arrivare a scuola puntuale, ma in verità non vado, o meglio nessuno di noi va più, di persona a scuola; infatti a causa del covid-19 dobbiamo stare a casa e facciamo lezione non più tra i banchi, ma tra le scrivanie o i tavoli di ognuno di noi.

La mattina ci si sveglia con un buongiorno della prof per poi fare l’appello mentre alcuni fanno colazione o si alzano dal letto. Durante la lezione c’è anche qualche furbetto che spegne telecamera e microfono e va a finire il biscotto che aveva lasciato sul tavolo per rispondere “presente” all’appello, ma proprio in quel momento la voce radiofonica e tutt’altro che chiara della prof chiama il suo nome. Con un’insistenza tentennante, avendo capito che l’alunno non era poi così presente, sospirando, la prof chiama un altro che, essendosi tenuto pronto la risposta durante tutta l’attesa del compagno, risponde velocemente e con sicurezza, dicendo tutta la soluzione, preparata nel miglior modo possibile, tutto d’un fiato.

Queste sono solo alcune delle vicende che accadono quotidianamente… ma lasciando gli scherzi e i giochetti degli alunni, c’è qualcosa di più importante su cui dobbiamo riflettere: questa pandemia ci ha colpito improvvisamente e inaspettatamente, così che ci siamo dovuti chiudere in casa senza poter più vedere i nostri familiari e amici, facendoci capire, forse, che la libertà di fare una camminata o abbracciare una persona non è così scontata o banale e che una buona connessione non potrà mai sostituire il rapporto tra un professore e un alunno.

Magari dopo la quarantena comprenderemo il vero valore di queste azioni, rendendo sempre più vero il noto detto “non ti accorgi del valore di qualcosa finché non l’hai persa”.