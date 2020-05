Rubriche : Adolescenti al tempo del coronavirus



“Una delle prime cose che farò è andare a trovare i miei parenti…”

lunedì, 11 maggio 2020, 13:52

di Matteo Tersigni

Matteo Tersigni classe IV^ B liceo classico Repetti

Benché esca raramente di casa nella mia quotidianità, ci sono diverse attività che vorrei svolgere non appena potrò liberamente uscire dalla mia abitazione: una delle prime è andare a trovare i miei parenti, che purtroppo non riesco a vedere in questa situazione, sebbene io viva dall’altra parte della strada rispetto a dove abitano loro. Inoltre, mi piacerebbe tornare a riprendere il regolare svolgimento delle lezioni, così da terminare l’anno scolastico.

Non vedo l’ora di fare un viaggio con i miei genitori, poiché a me piace viaggiare, infatti in questi mesi sarei dovuto andare a Liverpool. Mi sono perso anche la fiera di vinili, che si sarebbe dovuta tenere a Lucca proprio nel mese di aprile, con mio grande dispiacere, poiché una delle mie passioni più grandi, che si è sviluppata negli ultimi due anni, è la musica, soprattutto la musica anni 60’ e 70’, che ascolto appunto con i vinili e il mio amato giradischi: “Doors”, “Velvet Underground”, “Pink Floyd” sono tra le mie band preferite e che ormai ascolto anche più volte al giorno: infatti i testi e le note delle loro canzoni riecheggiano sempre nella mia mente, portandomi ad imparare gli accordi di un loro brano con la chitarra, anche se sono un neofita.

I generi che preferisco sono, oltre al classico rock ’n roll: il blues rock, il rock sperimentale e il progressive rock: sono sottogeneri abbastanza diversi tra loro, ma accomunati tutti appunto dal rock. Infatti, come dice il nome, per esempio il rock sperimentale è basato tutto sulla sperimentazione di suoni nuovi e magari anche fastidiosi, che possono essere prodotti stonando le note musicali o utilizzando un qualche tipo di strumento per distorcere il suono.

Come ho già detto, ascolto la musica con i vinili, benché siano più costosi dei CD o della musica in streaming; ho trovato che sia la miglior scelta per assaporare al meglio un album, inoltre non ascolto sempre tutte le tracce di un album, ma con il vinile posso tranquillamente alzare la puntina del giradischi e con grande emozione trovare il solco della traccia da cui voglio far ripartire la musica in men che non si dica! Avendo iniziato a suonare la chitarra a settembre dello scorso anno, mi piacerebbe molto tornare a frequentare le lezioni di musica ogni venerdì, infatti ora per svolgerle, come con la scuola, devo usare un'applicazione apposita per le video chiamate, modalità che non è di certo equiparabile allo stare nello studio del mio insegnante di chitarra. Quindi le attività in presenza, anche se poche e magari comuni, sono alcune che svolgo quotidianamente e altre che mi piacerebbe svolgere, non appena avrò la possibilità di uscire di casa.