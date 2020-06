“Credo che nessuno che abbia vissuto al tempo del coronavirus, potrà mai scordare come ci si sente a stare rinchiusi nelle proprie case per così tanto tempo…”

Rubriche : Adolescenti al tempo del coronavirus



giovedì, 4 giugno 2020, 18:24

di Letizia Matelli

Letizia Matelli classe IV^ B liceo classico Repetti

Caro diario…

Ho deciso di aggiornarti sulla mia vita. Ora sono in quarantena. Eh già, devo dire che mi aspettavo di tutto dal mio primo anno alle superiori tranne che una pandemia! Questo virus, chiamato Covid-19, mi ha impedito di andare a scuola per gli ultimi tre mesi dell’anno scolastico. Ora, per fortuna, la situazione è migliorata, con le dovute protezioni e accortezze si può uscire anche se a parer mio è uno strazio. La mascherina dà un prurito pazzesco e come se non bastasse si avvicina l’estate e col caldo è anche peggio. E questa è la fase due, la prima era ancora più logorante e tremenda.

Dovevamo rimanere in casa, non si poteva uscire neanche per una passeggiata. Era orribile. In un primo momento eravamo tutti euforici (pensa che solo il primo giorno di quarantena abbiamo saltato la versione di greco!), ma le settimane passavano, nuovi morti e la fine di questa specie di prigionia sembrava non arrivare mai. Pareva di vivere in un limbo infinito, le giornate tutte uguali: niente amici o compagni di classe, niente sport. Penso che questo periodo sia stato e sarà quello più strano di tutta la mia vita. Il tempo passa ma ti sembra di essere sempre fermo nello stesso momento, stando nelle solite stanze, facendo sempre le stesse cose dei giorni precedenti.

So già che, quando avrai letto quello che sto per scrivere, penserai di aver capito male ma ti giuro che è stato un vero sollievo iniziare la didattica a distanza, rivedere i compagni e … beh sì anche i professori che non meno di noi alunni erano turbati da questo improvviso cambiamento nelle nostre vite. Rivedere i miei amici, anche se tramite un dispositivo elettronico, è stato bellissimo perché ti rendi conto che quello che provi in un momento così difficile, bene o male, lo stanno vivendo anche gli altri e questo ti fare sentire parte di un gruppo, dandoti forza, spingendoti a reagire. Credo che nessuno, bambino adolescente o adulto, che abbia vissuto al tempo del Coronavirus, potrà mai scordare come ci si sente a stare rinchiusi nelle proprie case per così tanto tempo senza la possibilità di uscire per ciò che consideriamo quotidianità: andare a mangiare al ristorante come ordinare una pizza, fare le corse la mattina per non perdere l’autobus e arrivare a scuola in orario, scambiare due chiacchiere col compagno (o nel mio caso compagna) di banco e iniziare una nuova giornata.

Eh sì, perché finché non ti sedevi sulla sedia non ti rendevi conto di essere sveglio da quanto eri addormentato, andare a casa di un amico per studiare o comunque passare del tempo assieme e il sabato sera uscire per un bel giro a Marina. La vita non era più come la conoscevamo, era cambiata e anche noi ormai lo siamo. Questa esperienza ci ha cambiati nel profondo sconvolgendo le nostre abitudini, facendoci perdere l’autonoma gestione delle nostre giornate e, come se non bastasse, ad aggiungere una nota di negatività e tristezza a questa orribile situazione, c’era il numero dei morti, un’esorbitante numero che non accennava a diminuire, anzi. Non siamo abituati a una cosa del genere, è nella nostra natura stare con i nostri simili; la nostra razza, quella umana, è abituata a stare con le altre persone, ad avere relazioni, non a stare reclusa in una casa con i soliti due o tre parenti o, peggio, sola.

A parer mio questo fatto ha influenzato moltissimo le nostre vite in questi ultimi due mesi. Ci siamo chiusi in noi stessi, nel nostro nucleo familiare, nella nostra casa osservando impotenti quello che accadeva intorno a noi giorno dopo giorno. Parliamo sempre di ciò che vorremmo avere, chi soldi, chi oggetti preziosi, chi un altro lavoro, dimenticandoci spesso delle cose veramente importanti come affetti, abitudini che in questa esperienza ci sono stati negati. Non dobbiamo arrenderci alle tentazioni del futuro e di ciò che potrebbe accadere, ma attaccarci a ciò che abbiamo adesso, quello che la vita ci dà secondo dopo secondo e apprezzarlo per quello che è, perché da un momento all’altro qualcuno o qualcosa potrebbe portarcelo via, ecco cosa penso. Sono solo una ragazzina, ho ancora moltissime cose da imparare e da scoprire, caro diario, ma penso che se tutti ci sforzassimo di vedere sempre o quasi sempre il bello delle cose potremmo trovare la luce più pura anche nei momenti più bui e oscuri.