Rubriche : lettere alla gazzetta



"Donazione di 1000 euro alla Città di Massa: grazie ad Oleg Musica"

lunedì, 15 giugno 2020, 15:13

di ioulia makarova liakh

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di Ioulia Makarova Liakh a seguito della donazione di 1000 euro alla Città di Massa, da parte del sig. Oleg Musica, che ha dimostrato una grande sensibilità un grandissimo cuore e tanto amore per la città.



"Non servono i cento rubli quando hai cento amici" dice l'antico proverbio Russo. Amici come Oleg Musica non ti lasciano in un momento del bisogno.



Oleg Musica partecipò ai tragici eventi di Odessa del 2 maggio 2014, è di Odessa ma attualmente vive in Germania, è attivista del movimento ''Kulikovo pole'', è un difensore dei diritti umani, spesso partecipa alle assemblee ONU e OSCE. Il 25 febbraio è stato accolto per la prima volta dal vice-sindaco della città di Massa- Andrea Cella. L'incontro fu organizzato dal Presidente dell'Associazione culturale ''Cuore russo'' Marco Mosti. L'obiettivo dell'incontro è stata la messa a punto delle attività culturali e delle cooperazioni future utili a rafforzare i rapporti di amicizia fra i due paesi.



Massa sarà nominata città per la pace spera Oleg, ed è proprio la pace tanto difesa da Oleg ad essere stata attaccata all'improvviso da un terribile nemico invisibile e sconosciuto, il Covid-19, buttando all'aria le attività lavorative, famiglie, progetti e soprattutto la salute e la vita di noi tutti, in tutto il mondo. Sono tante le famiglie rimaste senza la possibilità di lavorare, ad aver incontrato le grosse difficoltà, molti han perso i loro cari. Oleg Musica si è reso partecipe delle problematiche dei cittadini di Massa, contribuendo con un'offerta che andrà alle famiglie in difficoltà. I più sinceri ringraziamenti vanno ad Oleg Musica per essersi dimostrato vicino alla nostra amata Italia in questo momento buio che finirà anche grazie alla gente che insieme lo affronta".