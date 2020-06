Rubriche : adolescenti al tempo del coronavirus



“Questa situazione è bruttissima e triste…”

mercoledì, 3 giugno 2020, 16:32

Le voci dei bambini della quinta A e della quinta B della scuola elementare Aurelio Saffi a raccontare il disagio della lunga quarantena

Questo è un periodo molto difficile siamo tutti reclusi in casa senza poter vedere amici o parenti. Ho la fortuna di avere due fratelli ma i miei amici mi mancano lo stesso. Questa situazione è bruttissima e non mi piace. Non sono rinchiuso in casa, posso uscire in giardino, vedo gli amici solo in video chiamata ma non è la stessa cosa. Non posso andare a giocare a basket, a fare merenda o al bar. Questa situazione è bruttissima e triste.

Matteo Campi classe V° B Scuola Elementare Aurelio Saffi

Sono a casa da troppo tempo e vorrei uscire, andare a scuola, rivedere i miei amici e le mie maestre, ma, non potrò farlo perché ho scoperto che la scuola non riaprirà. Vorrei uscire ed andare a giocare al parco, non posso fare nemmeno questo e mi dispiace tanto. Bisogna andare avanti, non vorrei, rivoglio vedere tutti quanti !

Leonardo Punti classe V° B Scuola Elementare Aurelio Saffi

Questa quarantena la trascorro in casa con la mia famiglia. All’inizio ero contento perché potevo dormire di più. Ho giocato con mia sorella, ho cucinato con mia mamma ma ormai è passato più di un mese e stare sempre in casa, senza poter vedere i miei amici mi rende triste e annoiato, anche se qualche volta con i miei amici ci videochiamiamo, ma non è la stessa cosa.

Matteo Frediani classe V° B Scuola Elementare Aurelio Saffi

In questo periodo mi sento un po’ triste per tutte le persone che non ce l’hanno fatta a causa di questo maledetto virus. Passo il tempo con la mia famiglia giocando e leggendo. Ogni pomeriggio mi video chiamo con gli amici così mi rilasso, mi diverto, studio e faccio i compiti. Spero che passi tutto al più presto così posso vedere i miei amici e le mie maestre che mi mancano tantissimo.

Tommaso Galeotti classe V° B Scuola Elementare Aurelio Saffi

In questi giorni non mi sento molto bene perché mi sto rendendo conto che la possibilità di rientrare a scuola è molto bassa. Penso che i bambini delle classi quinte siano un po’ sfortunati perché tra poco non saranno più con le solite maestre e andranno alle medie. Mi consolo: grazie alla tecnologia vedo i miei compagni.

Giacomo Tiberti classe V° B Scuola Elementare Aurelio Saffi